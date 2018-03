Avellino-Bari, ipotesi divieto di trasferta per i tifosi biancorossi

Dalla giornata di ieri si sono diffuse voci riguardanti un probabile divieto di trasferta per i tifosi del Bari in occasione della gara di Serie B in casa dell'Avellino in programma il 4 marzo alle 15:00. La partita con gli irpini è stata valutata ad "alto profilo di rischio" dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, riunitosi ieri pomeriggio al Viminale.

Al momento ogni decisione è stata rinviata "alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell’individuazione di misure di rigore". Dal comunicato dell'Osservatorio si apprende inoltre che la vendita dei tagliandi "per i residenti nelle Regioni (o Provincie, in caso di medesima Regione) di provenienza dei tifosi ospiti" è temporaneamente sospesa "fino all’assunzione di determinazioni in merito".

Per ora, dunque, la vendita dei biglietti per i tifosi biancorossi residenti in Puglia è bloccata in attesa che il Casms renda note le sue valutazioni, ma il rischio che Avellino-Bari si giochi senza i sostenitori baresi come due anni fa è molto alto. Oltre alla grande rivalità tra le due tifoserie, peserebbero i tafferugli tra alcuni ultrà di galletti e perugini, sulla via del ritorno della trasferta di Terni.