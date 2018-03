Avellino-Bari, aperta la vendita dei tagliandi per il settore ospiti

Come era filtrato già nella giornata di ieri il G.O.S, incaricato di prendere una decisione dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha accordato ai tifosi del Bari la possibilità di seguire la squadra in trasferta ad Avellino. L'ok è arrivato dopo la mediazione del presidente Giancaspro, che ha assicurato la piena collaborazione da parte della società biancorossa.

La vendita dei tagliandi è finalmente partita ed è attiva in due soli punti vendita (Agenzia Erredì ad Andria e Baripoint in via Capruzzi a Bari) che smisteranno gli 800 biglietti disponibili per la gara del Partenio. La possibilità di acquistare il biglietto - si legge sul sito ufficiale del Bari - "sarà riservata ai residenti della Regione Puglia, in possesso della Tessera del tifoso, fino alle ore 19:00 di sabato 3 marzo". La palla ora passa ai tifosi dei galletti a cui si chiede di non disattendere la fiducia che gli è stata concessa e di far parlare di loro solo per l'incrollabile sostegno sugli spalti.