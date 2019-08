Coppa Italia Serie C, le probabili formazioni di Avellino-Bari: Cornacchini sceglie il 4-4-2

Terza giornata di Coppa Italia di Serie C, seconda partita per Avellino e Bari. Entrambe le compagini hanno già giocato con la Paganese, altra componente del Girone I (galletti vincenti, pari per i biancoverdi). Il Bari ha a disposizione due risultati su tre per il passaggio del turno (vittoria o pareggio).

La sfida contro gli irpini - che fanno a loro volta parte del Girone C di Serie C - non ha bisogno di molte presentazioni trattandosi di un incontro storicamente molto sentito vista l'accesa rivalità tra le due tifoserie. Nel clima ostile del Partenio, gli uomini di Cornacchini cercheranno di fare bella figura anche per riscattare il ko rimediato nella Poule Scudetto di Serie D dello scorso maggio, poi vinta dai Lupi.

Come arriva il Bari

Squadra al completo per Cornacchini che dovrà fare a meno soltanto del capitano Valerio Di Cesare, colpito da un grave lutto familiare (i galletti giocheranno con il lutto al braccio). In porta resterà Frattali, Sabbione e Perrotta agiranno al centro della difesa, mentre Corsinelli e Costa saranno i due terzini. Nel 4-4-2 di Cornacchini a centrocampo dovrebbero esserci Folorunsho e Hamlili come interni con Kupisz e Terrani sulle fasce. Il duo d'attacco sarà composto da Antenucci e Simeri.

Come arriva l'Avellino

Ignoffo opererà diversi cambi rispetto alla gara con la Paganese per far tirare il fiato ad alcuni dei suoi giocatori, ancora in ritardo di condizione. Tra i pali debutta il neo-acquisto Abibi, in difesa linea a tre con Nije, Morero e Laezza. A centrocampo Celjak e Parisi agiranno sugli esterni, mentre Palmisano, Di Paolantonio e Rossetti si muoveranno nel mezzo. La coppia d'attacco sarà composta dall'ex Albadoro e Alfageme.

Le probabili formazioni di Avellino-Bari

AVELLINO (3-5-2) - Abibi; Njie, Morero, Laezza; Celjak, Palmisano, Di Paolantonio, Rossetti, Parisi; Albadoro, Alfagene. All.: Ignoffo

BARI (4-4-2) - Frattali; Corsinelli, Sabbione, Perrotta, Costa; Kupisz, Hamlili, Folorunsho, Terrani; Simeri, Antenucci. All.: Cornacchini

Arbitro: Costanza di Agrigento

Assistenti: Catallo di Frosinone e Nana Tchato di Aprilia