Avellino-Bari, tanti indisponibili da entrambe le parti. In Campania soltanto due successi

Dopo il turno non giocato con lo Spezia a causa del maltempo, il Bari si prepara al ritorno in campo che avverrà domani pomeriggio al Partenio-Lombardi di Avellino. Una gara particolarmente impegnativa per i galletti, specie dal punto di vista ambientale, tanto che ha visto fino all'ultimo in dubbio la presenza dei tifosi biancorossi, poi autorizzati a muoversi al seguito della squadra.

I precedenti di Avellino-Bari

Ad oggi gli incroci tra Avellino e Bari sono in totale 35. Nel testa a testa sono avanti i pugliesi che possono vantare 15 successi a fronte dei 10 pareggio e delle 10 vittorie irpine. Il bilancio positivo dei galletti, tuttavia, è stato costruito quasi totalmente in casa dove sono arrivate 12 vittorie contro 2 pareggi e 3 sconfitte. In trasferta, invece, il Bari ha sempre faticato: in 17 gare al Partenio le vittorie sono soltanto 2 contro 8 pareggi e 7 vittorie dei lupi. L'ultimo precedente tra le due squadre risale al girone d'andata: 2-1 per la squadra di Grosso al San Nicola.

Come arriva l'Avellino

Tra i lupi lunga serie di indisponibili: fuori per infortunio Radu, Moretti, Morosini, Rizzato, Lasik e Castaldo. Out anche Cabezas, tornato in Ecuador per la nascita del suo primogenito, e capitan d'Angelo squalificato. Scelte quasi obbligate per Novellino che confermerà la difesa vista a Empoli. In mediana spazio a De Risio e Di Tacchio, sulle fasce Molina e Bidaoui con Gavazzi ad agire alle spalle dell'unica punta Ardemagni.

Come arriva il Bari

Oltre al lungodegente Salzano, Grosso dovrà fare a meno degli infortunati Oikonomou, Empereur, Floro Flores e Brienza ai quali si sono aggiunti Empereur e Busellato, oltre al portiere di riserva Berardi. Grosso dovrebbe riproporre il 4-3-3 visto nelle ultime uscite: difesa con Sabelli, Marrone, Gyomber e D'Elia, a centrocampo Basha in regia con Tello e Henderson mezz'ali, mentre in attacco Galano e Improta daranno manforte a Kozak.

Le probabili formazioni di Avellino-Bari

AVELLINO (4-2-3-1) - Lezzerini; Laverone, Kresic, Morero, Ngawa; Di Tacchio, De Risio; Molina, Gavazzi, Bidaoui; Ardemagni. All.: Novellino

BARI (4-3-3) - Micai; Sabelli, Marrone, Gyomber, D'Elia; Tello, Basha, Henderson; Galano, Kozak, Improta. All.: Grosso

Arbitro: Rapuano di Rimini