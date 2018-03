Avellino-Bari, stabilita la data del recupero: si gioca il lunedì di Pasquetta

La Lega B ha ufficializzato la data del recupero di Avellino-Bari, rinviata per la tragica scomparsa di Davide Astori. Si gioca il 2 aprile, lunedì di Pasquetta. Si tratta della seconda partita che i biancorossi devono recuperare dopo quella con lo Spezia, rinviata per maltempo e il cui recupero è stato stabilito per martedì 13 marzo.

Una scelta, quella della Lega, che sicuramente non fa contenti i tifosi biancorossi o almeno quelli che avrebbero gradito trascorrere la giornata con la classica scampagnata (tempo permettendo). A parziale discolpa di chi ha deciso va tuttavia ricordato come i due rinvii consecutivi abbiano creato delle difficoltà in un calendario già ingolfato di suo.