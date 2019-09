AZ Picerno-Bari, le probabili formazioni: Vivarini modifica l'assetto tattico

Torna in campo per la terza volta in pochi giorni il Bari, questa sera di scena alle 20:45 a Potenza contro l'AZ Picerno nell'anticipo del settimo turno del Girone C di Serie C.

I galletti sono alla seconda uscita con il nuovo tecnico Vincenzo Vivarini, subentrato al posto dell'esonerato Cornacchini. Nel derby contro il Monopoli era difficile aspettarsi di vedere un copione diverso, visto che l'allenatore, appena insediatosi, aveva potuto dirigere una sola seduta d'allenamento prima del debutto. Ora, con qualche giorno di lavoro in più alle spalle, c'è grande curiosità per vedere all'opera i biancorossi dai quali tutti si aspettano una reazione.

Pur avendo obiettivi radicalmente diversi, Bari e Picerno hanno entrambi 8 punti in classifica e lo stesso score fatto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Un indicazione incoraggiante per i pugliesi è l'aver ottenuto le uniche due vittorie in trasferta, un dato che stasera Vivarini e i suoi proveranno a migliorare ulteriomente cercando di tornare a casa con i tre punti.

Come arriva il Bari

Vivarini deve fare a meno dei lungodegenti Folorunsho e Schiavone, ancora alle prese con un programma di lavoro personalizzato per rientrare dai rispettivi infortuni. Non recupera neanche Frattali: in porta toccherà ancora a Marfella. Il tecnico dei galletti potrebbe confermare la difesa a tre con Perrotta, Di Cesare e Sabbione, ma varare qualcosa da metà campo in su, adottando il 3-4-3. Berra e Costa esterni, a centrocampo due tra Awua, Hamlili e Bianco (con gli ultimi due in vantaggio), mentre in attacco con Antenucci dovrebbero esserci D'Ursi e Terrani.

Come arriva il Picerno

Giacomarro dovrà fare a meno degli indisponibili Vanacore, Calamai, Donnarumma e Montagno. Nel 3-5-2 dei lucani, tra i pali dovrebbe esserci Pane, in difesa Lorenzin, Bertolo e Fontana. A centrocampo Fiumara e Guerra esterni, il capitano Pitarresi in regia affiancato da Kosovan e Vrdoljak, mentre in attacco molto probabilmente agirà il duo Santaniello-Calabrese.

Le probabili formazioni di AZ Picerno-Bari

AZ PICERNO (3-5-2) - Pane; Lorenzin, Bertolo, Fontana; Fiumara, Kosovan, Pitarresi, Vrdoljak, Guerra; Calabrese, Santaniello. All.: Giacomarro

BARI (3-4-3) - Marfella; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Hamlili, Bianco, Costa; D'Ursi, Antenucci, Terrani. All.: Vivarini

Arbitro: Cudini di Fermo