Deferimento Bari, parla Balata: "Definire il procedimento in tempi più rapidi"

Anche il presidente della Lega B, Mauro Balata si è espresso sull'ormai nota questione del deferimento riguardante l'FC Bari per via di presunte irregolarità contributive relative ai mesi di gennaio e febbraio 2018. "La speranza è che si possa sollecitare una definizione del procedimento in tempi più rapidi" ha dichiarato a margine dell'assemblea straordinaria convocata sul tema delle seconde squadre.

Le parole di Balata arrivano dopo le manifestazioni di dissenso da parte dei vertici sportivi del Cittadella (cui ieri la società di Giancaspro ha risposto con un duro comunicato), i quali auspicavano in un rapido giudizio nei confronti della società biancorossa e nella conseguente penalizzazione che avrebbe cambiato la classifica finale della regular season (consentendo loro di giocare in casa il turno preliminare dei playoff). Presidente, direttore generale e tecnico del club veneto avevano addirittura chiesto la sospensione o il rinvio dei playoff, tuttavia Balata al momento sembra aver escluso questa possibilità, auspicando una rapida conclusione del procedimento.