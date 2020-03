Bari-Avellino, probabili formazioni: Di Cesare non al meglio, al centro tocca a Sabbione e Perrotta

Messi alle spalle i due pareggi contro Cavese e Ternana, che hanno determinato la fuga a +10 della Reggina, il Bari tornerà a giocare davanti al pubblico di casa ospitando l'Avellino.

Al San Nicola, dove il trend è ben diverso da quello in trasferta, i galletti - reduci da 23 risultati positivi - proveranno a portare a casa l'intera posta in palio e a consolidare il secondo posto in classifica, insidiato da Monopoli e Potenza. All'andata al Partenio-Lombardi finì 2-2, uno dei tanti pareggi esterni dei biancorossi, che si fecero recuperare da una situazione di vantaggio scaturita da una doppietta di Simeri.

Come arriva il Bari

Tra i biancorossi sono tutti a disposizione. In conferenza Vivarini ha fatto presente le condizioni non perfette di Di Cesare che a questo punto potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio alla coppia Sabbione-Perrotta, con Ciofani e Costa terzini. A centrocampo sicuri del posto Maita e Bianco, ballottaggio Schiavone-Scavone col primo favorito. Quasi certa la partenza dalla panchina di Hamlili che potrebbe giocare uno scampolo di partita subentrando a gara in corso. Come al solito, Laribi agirà alle spalle del duo d'attacco composto da Antenucci e Simeri che tornera dal 1' al posto di D'Ursi, partito titolare a Terni.

Come arriva l'Avellino

Sei assenti tra le fila degli irpini: out per squalifica Alfageme e l'ex Pozzebon, indisponibili Charpentier, Silvestri, Palmisano e Sandomenico. Capuano dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-2-1, che può trasformarsi in un più difensivo 3-5-2: Dini tra i pali, difesa con capitan Morero, Illanes e Laezza; a centrocampo Celjak e Parisi esterni, con De Marco e Di Paolantonio ad agire per vie centrali, sulla trequarti Micovschi e Sandomenico alle spalle dell'altro ex Albadoro.

Le probabili formazioni di Bari-Avellino

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Costa; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi; Simeri, Antenucci. All.: Vivarini

AVELLINO (3-4-2-1): Dini; Morero, Illanes, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Sandomenico; Albadoro. All.: Capuano

Arbitro: Cudini di Fermo

Assistenti: Severino - Cubicciotti