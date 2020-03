Bari, steward colpito alla testa da un oggetto contundente: multa di 1000 euro alla società dell'Avellino

Strascico dal giudice sportivo per la partita Bari-Avellino di domenica scorsa, valida per il Campionato di calcio di Serie C, vinta dai biancorossi padroni di casa per 2 a 1: multa da 1000 euro per la squadra ospite, a seguito del lancio, da parte di un sostenitore avellinese, (in quel momento nel settore dedicato ai fan della squadra in trasfert) di un oggetto contundente dagli spalti.

L'episodio ha provocato il ferimento alla testa di uno steward in tribuna est colpito dal lancio. L'addetto ha rimediato una lieve escoriazione.