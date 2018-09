Coppa Italia Serie D - Bari-Bitonto: gli aggiornamenti live dal San Nicola

Questa sera alle 20:30 il Bari esordirà nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D contro il Bitonto, formazione che milita nel Girone H della medesima serie. Si tratta di un derby inedito tra le due compagini, almeno in via ufficiale. La squadra che passerà il turno affronterà nel prossimo turno il Team Altamura in trasferta.

Bari-Bitonto, cronaca LIVE

A partire dalle 20:15 potrete seguire la partita in diretta scritta sul nostro sito rimanendo aggiornati minuto per minuto sull'evolversi del match.

QUI BARI - Nel Bari out Cacioli per squalifica, accanto a Mattera ci sarà Di Cesare. Previste ampie rotazioni con spazio ai calciatori che fino ad ora non hanno giocato o sono entrati solo per qualche spezzone di gara (Syalius, Nannini, Feola, Piovanello, Bollino, Liguori e Pozzebon). Esordio stagionale per Ciccio Brienza che dovrebbe agire da mezz'ala.

QUI BITONTO - Assenti per squalifica Turitto e Camporeale. Recuperato Biason che sarà regolarmente in campo. Pizzulli dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-3 che all'occorrenza potrà trasformarsi in 4-2-3-1.

Le probabili formazioni di Bari-Bitonto

BARI (4-3-3) - Syalius, Aloisi, Di Cesare, Mattera, Nannini; Brienza, Feola, Piovanello; Bollino, Pozzebon, Liguori, . All.: Cornacchini.

BITONTO (4-3-3) - Figliola; Terrevoli, Montrone, Di Bari, Montanaro; Fiorentino, Biason, Zaccaria; Lavopa, Picci, Padulano. All.: Pizzulli.

Arbitro: Morabito di Taurianova