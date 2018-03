Bari-Brescia 3-0, le pagelle dei galletti: Nené il migliore, finalmente Improta!

Serata positiva per il Bari che si è sbarazzato facilmente del Brescia con tre goal. Grande protagonista della serata è stato Nené, autore degli assist per le prime due reti biancorosse realizzate da Improta e Cissé. Può finalmente gioire l'ex Salernitana che dopo un avvio di campionato strepitoso non trovava il goal dallo scorso 10 ottobre contro il Cittadella. Buona prova a livello corale per gli uomini di Grosso che ritrovano i tre punti e la vittoria in casa rimettendosi a sgomitare per il miglior piazzamento possibile in zona play-off.

I migliori Today

Nené 7,5: Schierato nuovamente titolare, il brasiliano è l'autentico mattatore della serata. Suoi gli assist per i goal di Improta e Cissé, suo il sigillo finale sulla partita.

Improta 7: Finalmente interrotto il digiuno dal goal che durava da cinque mesi. Resta freddo sull'ottimo suggerimento di Nené e batte di prima intenzione Minelli. Nella ripresa sfiora la doppietta e ricambia il favore al brasiliano servendogli la palla del 3-0.

Cissé 7: Conferma di vivere un momento di buona forma. Impiegato ancora da ala, stasera trova anche il goal con una bella conclusione.

Empereur 6,5: Proposto dal 1' vista l'emergenza difensiva, l'ex Foggia non sfigura e mette in campo una prestazione attenta e senza sbavature.

Il tabellino e le pagelle di Bari-Brescia 3-0

BARI (4-3-3) - Micai 6,5, Anderson 6,5, Marrone 6, Empereur 6,5, Sabelli 6; Basha 6 (63' Petriccione 6), Henderson 6 (76' Busellato 6), Iocolano 6,5, Improta 7, Nené 7,5, Cissè 7 (80' Kozak 6). A disp.: Conti, De Lucia, D'Elia, Busellato, Cassani, Di Cosmo, Galano, Tello, Viola, Andrada. All.: Grosso

BRESCIA (4-4-2) - Minelli 6; Cancellotti 6, Somma 5, Gastaldello 5,5, Curcio 5; Bisoli 5,5, Viviani 5,5 (46' Caracciolo 6), Martinelli 5,5; Embalo 5 (68' Furlan 5,5); Torregrossa 5,5, Cortesi sv (15' Rivas 5,5). A disp.: Pelagotti, Meccariello, Longhi, Lancini, Konstantinidis. All.: Boscaglia 5.

Arbitro: Giua di Olbia

Marcatori: 8’ Improta (B), 29’ Cissé (B), 54 Nené (B)​

Ammoniti: Cortesi, Cancellotti, Torregrossa, Caracciolo (B), Henderson, Petriccione (B)