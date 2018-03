Bari-Brescia: tra infortuni e nazionali, tanti assenti per la sfida del San Nicola

Bari-Brescia è il secondo anticipo del 32° turno di Serie B. Gara molto importante per i biancorossi che ambiscono a ritrovare il successo casalingo che manca ormai dalla sfida vinta col Frosinone lo scorso 10 febbraio. La vittoria per la squadra di Grosso è di fondamentale importanza anche per rimettersi in corsa per l'alta classifica dopo i tre pareggi consecutivi con Pro Vercelli, Spezia e Cittadella.

I precedenti di Bari-Brescia

Vere e proprie istituzioni del campionato di Serie B, Bari e Brescia si sono affrontate per un totale di 83 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. I successi dei pugliesi sono 27 contro i 21 dei lombardi, mentre n 34 occasioni si è verificato il segno X. Bilancio positivo per in casa per il Bari: in 40 gare 19 successi, 14 pareggi e solo 7 sconfitte. L'ultimo incrocio risale al girone di andata con le rondinelle vittoriose per 2-1 al Rigamonti.

Come arriva il Bari

Sfilza di assenti per Grosso che oltre agli infortunati di lungo corso come Salzano, Oikonomou e Morleo deve rinunciare anche a Diakité, Floro Flores e Brienza, acciaccati e a Gyomber e Balkovec impegnati con le rispettive nazionali. L'emergenza riguarda in particolare il reparto difensivo dove potrebbe trovare spazio dal 1' Empereur, in coppia con Marrone. Da valutare le condizioni di Galano che ieri ha lasciato la seduta anzitempo per un fastidio. Se non dovesse recuperare pronto il tridente con Improta, Kozak e Cissé.

Come arriva il Brescia

Boscaglia non avrà a disposizione quattro nazionali Tonali, Coppolaro, Ndoj e Spelak, impegnati con le rispettive rappresentative. Indisponibile anche Dall'Oglio. Al San Nicola i lombardi dovrebbero schierarsi col 4-4-2: Minelli tra i pali, Somma, Gastaldello, Meccariello e Curcio in difesa. In mediana possibile l'impiego del giovane Viviani, mentre in attacco agirà il tandem Torregrossa-Caracciolo.

Le probabili formazioni di Bari-Brescia

BARI (4-3-3) - Micai; Anderson, Empereur, Marrone, Sabelli; Tello, Basha, Henderson; Improta, Kozak, Cissé. All.: Grosso

BRESCIA (4-4-2) - Minelli; Somma, Gastaldello, Meccariello, Curcio; Furlan, VIviani, Bisoli, Embalo; Torregrossa, Caracciolo. All.: Boscaglia

Arbitro: Giua di Olbia