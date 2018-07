Il Bari calcio è di Aurelio De Laurentiis, Decaro sceglie il presidente del Napoli

Il Bari calcio è di Aurelio De Laurentiis. Dato per favorito sin da quando si era diffusa la notizia del suo interessamento alla squadra, il proprietario del Napoli calcio e produttore cinematografico è stato infine scelto dal sindaco Antonio Decaro. L'annuncio ufficiale del primo cittadino è arrivato in serata, al termine di una giornata trascorsa a valutare gli undici progetti presentati in risposta alla manifestazione di interesse lanciata dal Comune.

Il titolo sportivo è stato dunque assegnato dal primo cittadino alla 'Società Sportiva Città di Bari' di De Laurentiis. "Sono cosciente di aver avuto una grande responsabilità, custodire la passione dei tifosi e 110 anni di storia", ha esordito Decaro. "L'attività di questi giorni ha portato ad un risultato che è stato un successo, voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato con le loro proposte". "Mi prendo interamente la responsabilità di questa scelta, ringrazio la commissione fatta di esperti indipendenti, scelti per la loro professionalità". "Ci ho messo l'energia di cui sono in possesso e non ho ceduto a nessuna pressione, ho pensato solo al bene della squadra e della mia città. I tifosi mi avevano chiesto trasparenza, competenza e rispetto. Per la competenza non ci sono dubbi, per la trasparenza ho fatto un bando pubblico, per il rispetto sarò io a vigilare, assegnerò una comunità a quel presidente".

"Non è stato facile scegliere - ha detto il sindaco - anche il progetto di Lotito era molto interessante, ma c'era il problema della serie B con la Salernitana", ha spiegato ancora Decaro.

Un forte indizio sulla decisione finale del sindaco era venuto dalla presenza, in serata a Palazzo di Città, dell'avvocato Grassani, legale di Aurelio De Laurentiis.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Decaro è poi tornato sulla questione stadio: "E' scaduta la concessione, per questo Giancaspro lo deve lasciare. Oggi sta violando la legge, lo sta occupando abusivamente. Domani mattina andremo per fare il passaggio di consegne. Abbiamo già fatto una diffida".