Nasce anche l'ASD Bari 1908. Giancaspro liquidatore della società fallita

Prosegue su due binari paralleli l'epopea del calcio barese. Da una parte c'è una società che muore, l'FC Bari 1908 di Cosmo Giancaspro, travolta dai debiti e in liquidazione (proprio ieri l'ex amministratore unico a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci si è autonominato liquidatore).

Dall'altra ci sono le società che si stanno costituendo per aderire alle manifestazioni d'interesse promosse dal Comune, detentore del titolo sportivo di Bari. L'ultima in ordine di tempo è l'ASD Bari 1908, facente capo al duo Canonico-Laruccia e che annovera nel suo progetto figure legate al passato del Bari come Totò Lopez, Sandro Tovalieri e Pietro Maiellaro. Essa va ad aggiungersi alle altre due società costituite ieri, SS Bari 1908, fondata da 8 imprenditori baresi e alla AS Bari 1908 del gruppo rappresentato dall'avvocato Fulvio Monachesi.