Tar Puglia rigetta ricorso di Giancaspro, nessun rinvio per il debutto al San Nicola della Ssc Bari

E' stata rigettata dal Tar Puglia la richiesta di sospensiva presentata dalla Fc Bari 1908, la società che vede legale rappresentante e liquidatore Cosmo Giancaspro, sull'affidamento dello stadio San Nicola alla Ssc Bari di Luigi De Laurentiis, la quale ha rilevato il titolo sportivo del club biancorosso dopo la mancata iscrizione alla Serie B.

La decisione del Tar Puglia

Il tribunale amministrativo ha valutato che "non appare suscettibile di favorevole odierno apprezzamento cautelare ogni pregiudizio" concernente "lo svolgimento dell'incontro di calcio previsto per il 23 settembre" contro la Sancataldese al San Nicola, valevole per la seconda giornata del Campionato di Serie D- Girone I. La Fc Bari rappresentata da Giancaspro aveva impugnato una decina di atti del Comune di Bari riguardanti l'affidamento del titolo sportivo e la concessione provvisoria dello stadio, richiedendo al Tar un provvedimento urgente per annullare l'efficacia dei provvedimenti entro domenica, giorno del debutto casalingo del nuovo club, per cercare di tornare in possesso dell'impianto, con l'obiettivo di iscrivere la propria società al campionato di terza categoria. Il giudice ha quindi rinviato la questione all'udienza collegiale del prossimo 3 ottobre.