Bari calcio, attesa per gli esiti del bando: undici proposte presentate per l'assegnazione del titolo

Poche ore ancora e Bari conoscerà definitivamente quali sono le società sportive appena costituite ufficialmente in lizza per rilevare il titolo sportivo dei biancorossi e ripartire dalla Serie D. A mezzogiorno è scaduto infatti il termine per presentare le manifestazioni di interesse richieste dal sindaco Decaro.

Gli aggiornamento in diretta da Palazzo di Città

VIDEO | Nominata la commissione di valutazione: "Puntiamo a chiudere in tempi brevi"

Le proposte pervenute tramite posta certificata al Comune sono in tutto undici. Così come previsto nella procedura esplorativa, saranno ora sottoposte ad una commissione creata ad hoc che valuterà i progetti e le capacità imprenditoriali dei soggetti che si sono fatti avanti. Nel corso della giornata, dovrebbe già essere resa nota la 'short list' dei progetti presentati e ammessi in base ai requisiti richiesti. Successivamente, si arriverà alla scelta della società: la decisione potrebbe arrivare già in serata, o domani mattina. Entro il 6 agosto, comunque, la squadra dovrà inderogabilmente essere iscritta alla prossima Serie D.

Sette società, l'ultima è di De Laurentiis Jr

Proviamo a ricapitolare quali sono le società in corsa e come sono denominate: la prima in ordine di tempo è stata la Società Sportiva Dilettantistica Bari 1908 fondata da 8 imprenditori baresi; poi è stata la volta di AS Bari 1908 con l'avvocato Fulvio Monachesi in rappresentanza di investitori internazionali e con Tatò presidente; Canonico e Laruccia, avvalendosi di volti noti nell'ambiente barese come Tovalieri e Maiellaro hanno fondato l'ASD Bari 1908; l'ex presidente del Taranto Luigi Blasi ha costituito l'ASD Bari calcio; c'è poi Bari Calcio Academy dell'avvocato Francesca Ferri, la società di Claudio Lotito, il cui nome non è stato ancora rivelato, e ultima in ordine di tempo la Società Sportiva Città di Bari creata da Luigi De Laurentiis, figlio del produttore cinematografico e proprietario del Napoli calcio, Aurelio De Laurentiis. Non è da escludere che possano esservi ancora altre società in costitutizione e quindi in lizza, magari riconducibili a investitori esteri, anche se il tempo a disposizione è sempre di meno.

Bari non resterà senza calcio

Come detto in precedenza, entro il 6 agosto, termine per l'iscrizione al campionato di Serie D, il Bari conoscerà i suoi nuovi proprietari. Che sia una delle diverse cordate di imprenditori locali o un nome altisonante come quelli del presidente della Lazio o del figlio del patron del Napoli, vi è comunque la certezza che qualcuno rilevi la squadra di calcio cittadina iscrivendola tra i dilettanti. La scelta dovrà essere accurata e frutto di ampie valutazioni, cercando di conciliare le sfide che attenderanno il nuovo Bari (mercato in meno di un mese, struttura societaria, forniture tecniche etc.) con dei programmi a medio-lungo termine che possano garantire stabilità al club. Un grande in bocca al lupo al sindaco Decaro per la difficile scelta che lo attende.

*Ultimo aggiornamento ore 12.05