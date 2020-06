La Lega Pro ufficializza il calendario di playoff e playout: quando gioca il Bari

Dopo l'ufficialità della ripresa del campionato di Serie C attraverso i playoff e playout decisa dal Consiglio federale dello scorso 8 giugno, la Lega Pro ha ufficializzato il calendario della post-season che determinerà la quarta promossa in B e le restanti retrocesse in Serie D.

Ai playoff prenderà parte anche il Bari di Vincenzo Vivarini, giunto al secondo posto nel Girone C alle spalle della Reggina, promossa tra i cadetti insieme a Monza e Vicenza. I galletti entreranno in gioco a partire dal secondo turno della fase nazionale dei playoff, che si svolgeranno in gara secca, lunedì 13 luglio 2020 al San Nicola.

Serie C: il calendario di playoff e playout

Playoff

Fase playoff girone

1° Turno – Gara unica - Mercoledì 01 Luglio 2020

2° Turno – Gara unica - DOMENICA 05 Luglio 2020

Fase playoff nazionale

1° Turno – Gara unica - Giovedì 09 Luglio 2020

2° Turno – Gara unica - Lunedì 13 Luglio 2020

Final Four

Semifinali – Gara unica - Venerdì 17 Luglio 2020

Finale – Gara unica - Mercoledì 22 Luglio 2020

Playout

Gara di Andata - Sabato 27 giugno 2020

Gara di Ritorno - Martedì 30 giugno 2020