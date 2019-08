SSC Bari, cresce l'entusiasmo: venduti 3500 abbonamenti

La campagna abbonamenti del Bari partita ufficialmente lo scorso 29 luglio presso le filiali della BPPB, dal 1 agosto è aperta ai vecchi abbonati che possono esercitare il diritto di prelazione per il rinnovo usufruendo di un piccolo sconto. Questa fase durerà fino al 9 agosto e poi partirà la vendita libera.

I dati per il club biancorosso, ad ogni modo, sono già molto incoraggianti viste le 3500 tessere stagionali staccate finora. L'entusiasmo per la squadra di Cornacchini cresce con il passare dei giorni: l'11 agosto alle 20:30 ci sarà il debutto ufficiale con il match di Coppa Italia di Serie C al San Nicola contro la Paganese (biglietti già in vendita sul circuito TicketOne). Per l'esordio in campionato, invece, bisognerà attendere il 25 agosto con la trasferta sul campo della Sicula Leonzio.