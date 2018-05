Bari-Carpi, le pagelle dei galletti: Micai è una saracinesca, finalmente Galano!

Vittoria in relativa scioltezza per il Bari, impostosi 2-0 sul Carpi al San Nicola. Dopo un avvio in leggera sofferenza i galletti sono riusciti a sbloccare il match con Galano e ad aumentare la distanza con una prodezza di Brienza. Con due goal di vantaggio alla squadra di Grosso non è rimasto che da controllare il match e rafforzare il sesto posto che varrà il preliminare casalingo dei playoff contro il Cittadella.

I migliori Today

Micai 7: Decisivo sin dai primi minuti quando nega due volte la gioia del goal a Garritano. Poi almeno un altro paio di interventi decisivi. Continua il suo ottimo momento.

Galano 6,5: Si sblocca dopo 5 mesi di astinenza. Qualche segnale di ripresa si era visto già nelle precedenti uscite ma gli era sempre mancato un pizzico di convinzione. Il suo ritorno al goal è una notizia positiva in ottica playoff.

Nené 6,5: Non segna ma è ugualmente prezioso per il lavoro che svolge nel tenere alta la squadra e per le sue doti da regista avanzato, vedi pallone al bacio per il goal di Galano.

Brienza 7: Riesce difficile continuare a trovare parole per questo 'ragazzo' di 39 anni. Il suo goal è di quelli da far vedere nelle scuole calcio. A parte la prodezza balistica è sembrato in buona condizione. Nei playoff servirà tutta la sua esperienza.

Il tabellino e le pagelle di Bari-Carpi 2-0

BARI (4-3-3) - Micai 7; Anderson 6, Oikonomou 6, Marrone 6, Balkovec 6; Tello 6, Henderson 6,5, Iocolano 6 (72' Cissé sv); Galano 6,5 (84' Improta sv), Nené 6,5, Brienza 7 (89' Petriccione sv). A disp.: De Lucia, Petriccione, Basha, Kozak, Cassani, Floro Flores, Morleo, Diakité, Busellato, Gyomber, Conti. All.: Grosso 6

CARPI (4-5-1) - Serraiocco 6; Pachonik 5,5 (83' Bittante sv), Ligi 5,5, Poli 6, Calapai 6; Mbaye 6; Jelenic 6 (68' Saric sv), Sabbione 6 (35' Mbakogu 6), Verna 5,5, Garritano 6; Melchiorri 6. A disp.: Brunelli, Colombo, Capela, Giorico, Pasciuti. All.: Calabro 5,5

Arbitro: Pillitteri di Palermo

Ammoniti: Mbaye (C)

Marcatori: 27' Galano (B), 45' Brienza (B)