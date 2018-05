Bari-Carpi, Grosso potrebbe risparmiare i diffidati Gyomber e Basha

Tutto pronto per l'ultima giornata della regular season di Serie B (che si disputerà integralmente in contemporanea). Il Bari - già qualificato ai playoff - questa sera ospiterà il Carpi al San Nicola. Al termine del match i galletti conosceranno il proprio piazzamento definitivo che potrebbe essere al sesto o al quinto, o nel peggiore dei casi al settimo posto.

In base a quello verrà determinata l'avversaria (e il diritto a giocare in casa o in trasferta) nel turno preliminare dei playoff, che sarà una tra Cittadella (se il Bari restasse sesto giocherebbe in casa, se finisse settimo al Tomboato) o Perugia (al San Nicola nel caso il Bari finisse quinto).

Oltre alla curiosità di conoscere il proprio destino sportivo, sarà interessante vedere se la squadra di Grosso riuscirà a mantenere alta la concentrazione nonostante le tante notizie extra-campo sul futuro della società che in questi giorni stanno affollando le pagine dei giornali.

I precedenti di Bari-Carpi

Soltanto 7 precedenti tra Bari e Carpi, tutti in Serie B. Bilancio in grande equilibrio fino ad ora con 2 successi pugliesi, 3 pareggi e due vittorie degli emiliani. Ancor meno decifrabile la sfida in casa dei galletti, dove in 3 occasioni si sono verificati 3 risultati diversi con una vittoria barese, un pari e un successo dei carpigiani. L'ultima volta che le squadre si sono incrociate al San Nicola (19 novembre 2016 è finita 2-0 per il Bari con reti di Basha e Fedele), mentre in questo campionato la sfida d'andata disputata a dicembre al Cabassi è terminata senza reti

Come arriva il Bari

Grosso deve rinunciare a tre giocatori, i due squalificati Empereur e Sabelli e l'infortunato Andrada. Il tecnico dei galletti dovrebbe confermare il 3-5-2 delle ultime gare ma con qualche novità per preservare i diffidati Gyomber e Basha. In difesa potrebbero agire il redivivo Oikonomou, con Marrone e Diakité. Sulle fasce toccherà ad Anderson e Balkovec, mentre al centro con Henderson e Iocolano dovrebbe esserci Petriccione. In attacco probabile l'impiego della coppia Floro Flores-Nené.

Come arriva il Carpi

Sfilza di infortunati per Calabro che deve rinunciare a ben 8 calciatori: restano a casa Nzola, Belloni, Palumbo, Saber, Malcore, Concas, Di Chiara e Brosco. Gli emiliani dovrebbero schierarsi con un atteggiamento abbastanza prudente: linea difensiva a quattro con Pachonik e Pasciuti sugli esterni con l'ex Ligi e Capela al centro. In mediana Pasciuti vertice basso ad agire dietro Verna e Sabbione con Jelenic e Garritano sulle fasce, mentre in attacco ci sarà il solo ma pur sempre temibile Mbakogu.

Le probabili formazioni di Bari-Carpi

BARI (3-5-2) - Micai; Diakité, Marrone, Oikonomou; Anderson, Henderson, Petriccione, Iocolano, Balkovec; Floro Flores, Nené. All.: Grosso

CARPI (4-1-4-1) - Serraiocco; Pachonik, Capela, Ligi, Poli; Pasciuti; Jelenic, Verna, Sabbione, Garritano; Mbakogu. All.; Calabro

Arbitro: Pillitteri di Palermo