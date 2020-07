Bari-Carrarese 2-1, le pagelle dei galletti: Simeri e Di Cesare sugli scudi, positivo anche Costantino

Sono serviti quasi 120 minuti per decretare il vincitore della semifinale playoff tra Bari e Carrarese ma alla fine un gol di Simeri a una manciata di secondi dal triplice fischio che avrebbe portato ai rigori, ha spedito i biancorossi in finale.

Con una posta in palio così alta e le gambe che non girano bene come in campionato, i biancorossi hanno avuto il merito di sbloccare il match, ma complice anche un avversario molto aggressivo, non sono riusciti a gestire la partita come volevano e alla fine, forse anche per stanchezza si sono lasciati raggiungere in pieno recupero. Fortunatamente ai supplementari hanno prevalso la voglia e la determinazione della squadra di Vivarini che hanno guadagnato meritatamente la possibilità di giocare la finale.

I migliori Today

Simeri 8: Escluso dall'undici iniziale per il rischio ammonizione che gli sarebbe potuta costare la finale, il 9 biancorosso viene gettato nella mischia a una ventina di minuti dal 90' entrando con la solita grinta. Ai supplemenatari ha fatto disperare tutti fallendo un'occasione clamorosa, salvo poi farsi perdonare con la rete della vittoria, siglata a secondi dallo scadere con un puntuale piattone destro sul perfetto assist di Costa.

Di Cesare 7: Anche il capitano rischiava di non esserci perché diffidato, invece, Vivarini ha rischiato e la mossa ha pagato perché oltre a giocare una gran partita a livello difensivo, DI Cesare ha avuto il merito di sbloccare il match con uno stacco di testa perentorio dopo 19' minuti. Costretto a uscire nel finale dei 90' regolamentari per un risentimento al flessore, non dovrebbe essere a rischio per la finale.

Costantino 6,5: Sorpresa nell'undici titolare, l'attaccante arrivato nel mercato di gennaio e finora impiegato col contagocce da Vivarini, è stato protagonista di una prestazione assolutamente positiva a cui è mancato solo il gol. Generoso e bravo nel far salire la squadra, ha dimostrato di saper reggere la pressione e ora Vivarini è certo di avere una freccia in più nel suo arco.

Costa 7: Spedito in campo nel finale di gara, inizialmente è sembrato un po' titubante ma poi è cresciuto col passare dei minuti fino ad avere la lucidità per servire il pallone della vittoria a Simeri quando mancavano ormai una manciata di secondi.

I peggiori Today

Schiavone 5,5: Preferito a Bianco nel centrocampo a tre, probabilmente con il compito di tenere e giocare il pallone anche nei momenti più difficili della partita, a volte sembra subire l'impeto degli avversari.

Maita 5,5: Entrato al posto di Hamlili per dare nuova linfa al centrocampo non incide come era riuscito a fare altre volte in campionato.

Terrani 5,5: Vivarini punta su di lui nel finale ma sembra non entrare con la sufficiente determinazione. Si divora una clamorosa doppia chance davanti a Forte ma va sottolineata anche la reattività del portiere.

Pagelle e tabellino di Bari-Carrarese 2-1

BARI (4-3-1-2): Frattali 6, Ciofani 6, Sabbione 6, Di Cesare 7 (67' Costa 7), Perrotta 6, Schiavone 5,5, Hamlili 6 (46' Maita 5,5), Scavone 6 (74' Berra 6), Laribi 6 (88' Terrani 5,5), Antenucci 6,5, Costantino 6,5 (67' Simeri). A disp.: Marfella, A. Pinto, Corsinelli, D’Ursi, Folorunsho, Bianco, Stasi. All. Vivarini 6.

CARRARESE (4-2-3-1): Forte 6,5; Ciancio 6 (68' Valietti 6), Tedeschi 6,5, Agyei 6, Mignanelli 6; Damiani 6, Foresta 6 (58' Pasciuti 6); Valente 5,5 (76' Tavano 5,5), Cardoselli 6 (46' Piscopo 6,5), Calderini 6,5 (76' Caccavallo 6); Infantino 5,5. A disp.: Pulidori, Conson, Murolo, Maccarone, Bencivenga, Diawara, D'Ignazio. All. Baldini 6.

Arbitro: Santoro di Messina

Marcatori: 19' Di Cesare (B), 90'+2 Piscopo (C), 119' Simeri (B)

Note - ammoniti Sabbione, Hamlili, Ciofani (B), Tedeschi, Foresta, Agyei, Ciancio, Calderini, Pasciuti, Mignanelli (C). Espulso Caccavallo (C). Recupero: 2' p.t.; 4' s.t.; 0' p.t.s.; 1' s.t.s.