Bari-Carrarese, le probabili formazioni: Di Cesare e Simeri in campo nonostante la diffida

La Bari calcistica si prepara a vivere un'altra serata di passione con la semifinale playoff di Serie C che vedrà il Bari opposto alla Carrarese al San Nicola.

A differenza della sfida con la Ternana, che pure era in gara secca, in questo match, penultimo ostacolo prima della finale che decreterà la quarta promossa in B, i galletti non avranno a disposizione i due risultati su tre: in caso di parità al termine dei 90' di gioco regolamentari, si andrà avanti con i supplementari ed eventualmente i rigori per determinare la finalista. L'altra sfidante, invece, verrà fuori dalla sfida del Mapei Stadium tra Reggio Audace e Novara.

Rispetto alla scorsa uscita si dovrebbe vedere un Bari meno timido e imballato dopo aver rotto il ghiaccio a distanza di oltre quattro mesi dall'ultima partita giocata. Come i galletti, inoltre, anche la Carrarese arriverà a questa sfida avendo una sola partita nelle gambe (il 2-2 del turno precedente contro la Juve U23), si dovrebbe dunque assistere ad una gara equilibrata. In una sfida con margini d'errore ridottissimi, conterà molto l'atteggiamento: il Bari dovrà approcciare al match "con umiltà e rispetto" come dichiarato alla vigilia da Vivarini.

Calcio d'inizio fissato alle 20:45, dirigerà il signor Alberto Santoro della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1) e Cosimo Cataldo (Bergamo). Oltre che su Eleven Sports, broadcaster ufficiale della Lega Pro, ilm match verrà trasmesso anche in diretta nazionale su RaiSport.

Ancora a porte chiuse: il sostegno dei tifosi con gli striscioni

Anche Bari-Carrarese, come tutte le sfide disputate in Italia nel post lockdown si giocherà a porte chiuse. Nonostante l'appello di Bari e Lecce, che con l'appoggio del governatore Michele Emiliano avevano chiesto la parziale riapertura degli impianti al pubblico in virtù della situazione epidemiologica totalmente sotto controllo della Puglia, dal Governo e dal CTS ancora non sono arrivate aperture. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro resta possibilista in virtù di un'eventuale finale. Anche se non ci saranno, i tifosi hanno trovato ugualmente il modo di esprimere il loro sostegno alla squadra: come era già avvenuto per la partita contro la Ternana, nei pressi dello stadio sono apparsi degli striscioni d'incoraggiamento.

Come arriva il Bari

Per la sfida contro i toscani Vivarini avrà a disposizione l'intera rosa, eccezion fatta per Pierluigi Pinto, ancora indisponibile per problemi muscolari. Nel 4-3-1-2 del tecnico biancorosso, nonostante la diffida, dovrebbero trovare spazio sia il capitano Valerio Di Cesare, in ballottaggio con Perrotta, sia Simeri, in attacco con Antenucci. In difesa Ciofani, Sabbione e Costa sono sicuri di una maglia, così come lo è Bianco a centrocampo nel ruolo di diga a protezione della retroguardia. Potrebbe variare qualcosa per quanto riguarda le mezz'ali: Hamlili si gioca una maglia con Maita mentre Schiavone sembra in vantaggio su Scavone.

Come arriva la Carrarese

Tutti a disposizione per mister Baldini nella decisiva trasferta pugliese. Ancora qualche problema fisico per il centrale difensivo Murolo, che non dovrebbe partire nella formazione titolare e verrà rimpiazzato da Agyei. Stando a quanto filtra dalle indiscrezioni della vigilia, la formazione apuana non dovrebbe essere poi così diversa da quella scesa in campo contro la Juventus. In attacco confermato Infantino, unica punta con Valente, Cardoselli e Calderini ad agire alle sue spalle. Salvo sorprese dovrebbero partire dalla panchina i veterani Tavano e Maccarone.

Bari-Carrarese, le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Costa; Bianco; Laribi; Antenucci, D'Ursi. All. Vivarini

CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Tedeschi, Agyei, Mignanelli; Damiani, Foresta; Valente, Cardoselli, Calderini; Infantino. All. Baldini

Arbitro: Santoro di Messina

Calcio d'inizio: ore 20:45 Diretta tv e streaming: RaiSport / Eleven Sports