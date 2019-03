Bari-Castrovillari 3-1, le pagelle dei galletti: Hamlili croce e delizia, Liguori decisivo

Nessun effetto negativo legato alla sosta per il Bari che ha ripreso il campionato così come lo aveva lasciato: vincendo. Questa volta i galletti hanno battuto 3-1 il Castrovillari, formazione che fino ad ora aveva perso soltanto 3 partite fuori casa. Il risultato, tuttavia, non fotografa in maniera nitida lo svolgimento del match.

l biancorossi, infatti, dopo il pareggio su rigore di Puntoriere, in risposta al goal del vantaggio di Hamlili, sono rimasti per lunghi tratti imbrigliati dal pressing avversario e hanno rischiato di complicarsi ulteriormente la vita fallendo il rigore del possibile 2-1 con Simeri. E' stato bravo Cornacchini a rischiare il tutto per tutto nel finale con un assetto a trazione offensiva che ha dato i frutti sperati, portando ai goal di Liguori e Iadaresta, ottenendo così una vittoria che avvicina ancor più i suoi all'obiettivo promozione.

I migliori Today

Liguori 7: Cornacchini gli concede gli ultimi 10' di gioco, lui ne approfitta al meglio andando a deviare anche con un po' di fortuna il tiro di Di Cesare per il 2-1 che fa esplodere il San Nicola. Dedica speciale al figlioletto nato da pochi mesi.

Hamlili 6,5: Non fa in tempo a gioire per il suo primo goal con la maglia del Bari che subito commette un errore andando a stendere Puntoriere in area di rigore. Al netto di questi due episodi, uno favorevole e l'altro no, gioca una partita di grande sostanza e la sua prestazione si può considerare nel complesso positiva.

Di Cesare 6,5: Non commette sbavature in difesa e risulta determinante nella vittoria biancorossa: da una sua conclusione in proiezione offensiva, infatti, nasce il goal di Liguori.

Quagliata 6,5: Positivo sulla sua fascia di competenza. Piace la sicurezza con cui interpreta le gare nonostante la giovane età.

I peggiori Today

Simeri 5,5: Entra e subito si procura il calcio di rigore ma spreca con una brutta esecuzione. Trova parziale riscatto servendo a Iadaresta l'assist per il 3-1.

Pozzebon 5,5: Preferito a Simeri nell'undici titolare si rende pericoloso soltanto con un calcio piazzato, mentre latita nelle occasioni su azione.

Bianchi 5,5: Cornacchini dà fiducia al difensore romano che però incappa in una prestazione non del tutto soddisfacente. Spesso impreciso in fase di appoggio, accompagna raramente lo sviluppo dell'azione.

Tabellino e pagelle di Bari-Castrovillari

BARI (4-2-3-1) - Marfella 6; Bianchi 5,5 (54' Aloisi), Di Cesare 6,5, Mattera 6, Quagliata 6,5; Hamlili 6,5 (65' Neglia 6), Bolzoni 6; Piovanello 6 (80' Liguori 7), Brienza 6, Floriano 6 (75' Iadaresta 6,5); Pozzebon 5,5 (54' Simeri 5,5). A disp.: Bellussi, Nannini, Langella, Turi. All.: Cornacchini 6,5

CASTROVILLARI (4-4-2) - Galluzzo 6,5; Ruggiero 6, Lomasto 6, Vona 6, Brunetti; Lanza (54' Achik 6), Lavrendi 6, Forgione 5,5, Consiglio 5,5 (52' Miocchi 5,5); Pandolfi 6 (69' Pittelli 5,5), Puntoriere 6,5 (47' Rosi 5,5). A disp.: Caparro, Corsaro, Grimaldi, Della Guardia. Valentino. All.: Marra

Arbitro: Scarpa di Collegno

Marcatori: 32' Hamlili (B), 38' rig. Puntoriere (C), 85' Liguori (B), 90'+5 Iadaresta (B)

Note: ammoniti Consiglio (C), Mattera (B), Lavrendi (C), Hamlili (B), Achik (C). Al 60' Simeri (B) fallisce un calcio di rigore. Recupero: 4' p.t., 5 s.t.