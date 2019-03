Bari-Castrovillari, probabili formazioni: Cornacchini schiera il suo miglior undici

Finita l'attesa: ricomincia oggi la corsa verso la Serie C del Bari. Questo pomeriggio i galletti ospiteranno il Castrovillari per il 27° turno di Serie D. All'andata in calabria finì 1-1 con Gallon - passato nel frattempo al Picerno, nel girone H - che dal dischetto rispose al goal di Neglia.

Ci sono i presupposti per vedere una bella sfida al San Nicola: la squadra di Cornacchini è saldamente al primo posto con un rassicurante +11 sulla Turris, mentre i lupi sono in lotta per accedere ai playoff (-3 dal quinto posto). La speranza dei tifosi biancorossi è che oggi si possano festeggiare i primi 3 punti dei circa 12 che servono per rendere ufficiale la vittoria del campionato e dunque la promozione (poi ci sarà la poule Scudetto che inizierà a metà maggio per concludersi il 2 giugno).

Come arriva il Bari

Tra i biancorossi assente Cacioli per squalifica e ancora out Feola. Per il resto, tutti a disposizione di Cornacchini che dovrebbe preferire Bianchi ad Aloisi a destra. La linea difensiva davanti a Marfella sarà completata da Di Cesare, Mattera e Quagliata. In mediana il duo Hamlili-Bolzoni, qualche metro più avanti recuperato Piovanello che comporrà la batteria di trequartisti con Brienza (occhi puntati su di lui che il 19 marzo compirà 40 anni) e Floriano, alle spalle di Simeri.

Come arriva il Castrovillari

I calabresi devono rinunciare allo squalificato Fioretti e all'infortunato Canale. Il tecnico Marra schiererà i suoi con il 4-4-2. Retroguardia con Ruggiero e Brunetti terzini, al centro la coppia Lomasto-Vona. In mediana Lavrendi e Forgione, con Condorelli e Consiglio esterni, mentre in attacco agirà il duo Pandolfi-Puntoriere, coppia che ha già realizzato 14 goal.

Le probabili formazioni di Bari-Castrovillari

BARI (4-2-3-1) - Marfella; Bianchi, Di Cesare, Mattera, Quagliata; Hamlili, Bolzoni; Piovanello, Brienza, Floriano; Simeri. All.: Cornacchini

CASTROVILLARI (4-4-2) - Galluzzo; Ruggiero, Lomasto, Vona, Brunetti; Condorelli, Forgione, Lavrendi, Consiglio; Pandolfi, Puntioriere. All.: Marra.

Arbitro: Scarpa di Collegno

