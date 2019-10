Bari-Catanzaro, le pagelle dei galletti: gioia Awua, Antenucci spietato, difesa impenetrabile

Vittoria importante per il Bari, impostosi 2-0 sul Catanzaro in una partita più complessa di quanto non potrebbe suggerire il risultato. I calabresi, infatti, hanno pressato con grande veemenza nell'arco di tutto il match, mostrando di avere grinta e qualità.

Il merito dei biancorossi è stato quello di resistere al forcing avversario senza concedere nulla e colpire al momento giusto. Buona gara di Awua, alla prima rete con la maglia dei galletti. A segno anche Antenucci, al rientro dopo un piccolo acciacco. Da sottolineare la prova solida della difesa, ritornata imbattuta dopo la piccola sbandata di Avellino.

I migliori Today

Awua 6,5: Confermato titolare dopo Avellino, sblocca la gara combinando bene con Simeri e lancia un messaggio forte a Vivarini: nelle ultime gare lo aveva preso un po' meno in considerazione, dopo la prestazione e il goal coi calabresi si candida a una maglia da titolare.

Sabbione 6,5: Sta emergendo come uno dei leader difensivi del Bari. Aggressività e attenzione al servizio della squadra. Se la porta resta inviolata è soprattutto merito della sua bravura nelle letture.

Antenucci 6,5: Nel primo tempo non si vede moltissimo ma fa ugualmente molto movimento cercando di aprire gli spazi a favore dei compagni.La ripresa sembra andar via con lo stesso andazzo del primo tempo, invece, è bravo a sfruttare il pallone coi giri giusti di Berra e mettere in cassaforte il risultato con un colpo di testa da vero opportunista.

Simeri 6,5: Non riesce a ripetersi dopo i due goal di Avellino ma mette ugualmente lo zampino in una delle due reti biancorosse, servendo un perfetto pallone di ritorno ad Awua in occasione dell'1-0. Nella ripresa sfiora la rete del 3-0. Ottimo il suo momento di forma.

I peggiori Today

Scavone 6: Veniva da una settimana non facile e infatti è parso quello più sottotono a centrocampo ma ha comunque dato il suo contributo finché è rimasto in campo.

Pagelle e tabellino di Bari-Catanzaro 2-0

BARI (3-5-2): Frattali 6; Sabbione 6,5, Di Cesare 6 (86' Kupisz sv), Perrotta 6; Berra 6,5, Awua 6,5 (77' Folorunsho sv), Bianco 6 (76' Terrani sv), Scavone 6 (55' Schiavone 6), Costa 6 (76' Corsinelli sv); Antenucci 6,5, Simeri 6,5. A disp.: Marfella, Liso, Esposito, Cascione, Neglia, Floriano, Ferrari. All.: Vivarini 6,5.

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro 6; Martinelli 5,5, Figliomeni 6 (74' Signorini sv), Quaranta 6; Statella 5,5, Maita 5,5, Tascone 5,5 (65' Risolo 5,5), Favalli 6 (74' Bianchimano sv); Kanoute 6,5, Nicastro 5 (65' Giannone 6), Fischnaller 5 (75' Casoli sv). A disp.: Adamonis, Nicoletti, Calì, Riggio, Elizalde, Mangni, Pinna. All.: Grassadonia 6.

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Yoshikawa/Rinaldo

Marcatori: 13' Awua (B), 61' Antenucci (B)

Note - ammoniti Nicastro (C), Frattali (B)