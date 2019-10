Bari-Catanzaro 2-0: Awua e Antenucci stendono i calabresi, i galletti tornano a vincere

Torna al successo il Bari, vittorioso 2-0 nella sfida casalinga dell'undicesima giornata di Serie C contro il Catanzaro. Calabresi regolati con un goal per tempo: di Awua il goal del vantaggio biancorosso dopo neanche un quarto d'ora di gioco mentre il raddoppio porta la firma di Mirco Antenucci.

Successo importante per i galletti che si portano a quota 21 e vanno a -4 dal Potenza, mentre Reggina e Ternana sono a +2 e +3. Domenica un'altra importante sfida in casa del Catania.

La cronaca di Bari-Catanzaro

Inizio aggressivo del Catanzaro, autore di una grande pressione nei primni minuti di gara. Al 9' primo squillo del Bari con un tiro dalla distanza di Costa: conclusione potente e tesa che non inquadra di poco lo specchio e sfila alla destra di Di Gennaro. È il preludio al goal dei biancorossi che arriva al 13' con Awua, bravo a chiudere una triangolazione con Simeri al limite dell'area e a battere Di Gennaro con il destro. Prima rete con la maglia dei galletti per il nigeriano. Dopo il vantaggio del Bari segue una lunga fase di lotta a centrocampo. Il Catanzaro continua ad aggredire alto ma va al tiro soltanto con un paio di conclusioni velleitarie: al 33' è Tascone a spedire altissimo, mentre al 39' ci prova Kanouté ma Frattali fa buona guardia sul suo tiro centrale. Ben più pericolosa l'opportunità per i galletti pochi istanti prima di rientrare negli spogliatoi: spunto di Simeri che fa fuori Statella entra in area e serve rasoterra Berra sul secondo palo, l'ex Pro Vercelli però impatta male la sfera e l'opportunità sfuma. Squadre a riposo sull'1-0 per i galletti.

Nessun cambio a inizio ripresa e come nel primo tempo calabresi molto aggressivi. Le analogie con la prima frazione continuano perché dopo un quarto d'ora di gioco il Bari trova il raddoppio, questa volta grazie a Mirco Antenucci, bravo a indirizzare di testa un traversone dalla destra di Berra. I galletti potrebbero addirittura triplicare al 69' con un diagonale di Simeri ma De Gennaro si oppone in due tempi. Al minuto 81 si rivede il Catanzaro con una conclusione a giro di Kanouté che esce di poco.

Il tabellino di Bari-Catanzaro 2-0

BARI (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare (86' Kupisz), Perrotta; Berra, Awua (77' Folorunsho), Bianco (76' Terrani), Scavone (55' Schiavone), Costa (76' Corsinelli); Antenucci, Simeri. A disp.: Marfella, Liso, Esposito, Cascione, Neglia, Floriano, Ferrari. All.: Vivarini

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Martinelli, Figliomeni (74' Signorini), Quaranta; Statella, Maita, Tascone (65' Risolo), Favalli (74' Bianchimano); Kanoute, Nicastro (65' Giannone), Fischnaller (75' Casoli). A disp.: Adamonis, Nicoletti, Calì, Riggio, Elizalde, Mangni, Pinna. All.: Grassadonia

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Yoshikawa/Rinaldo

Marcatori: 13' Awua (B), 61' Antenucci (B)

Note - ammoniti Nicastro (C), Frattali (B)