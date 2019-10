Bari-Cavese 4-0, le pagelle dei galletti: Costa incontenibile, Sabbione goal da pazzi!

Vittoria convincente per il Bari che ha potuto festeggiare il primo successo in casa della stagione grazie al poker inflitto alla Cavese. In grande spolvero i difensori biancorossi, autori di tre delle quattro marcature con cui i galletti hanno regolato la formazione metelliana. In goal Di Cesare, Sabbione e Costa, ai quali si è aggiunto anche il primo goal su azione del campionato di Mirco Antenucci.

Buone indicazioni per Vivarini che dopo tre partite vede sempre di più una squadra vicina alle sue richieste. Anche oggi il Bari ha avuto il pallino del gioco evidenziando buone trame. Un fattore chiave è stato l'aver sbloccato la partita abbastanza presto. In tal modo la fiducia della compagine barese è cresciuta, innalzando la qualità delle giocate e l'aggressività. Di sicuro il miglior modo per approcciarsi alla delicata sfida di domenica contro la Ternana.

I migliori Today

Costa 7,5: Finito nel mirino delle critiche dopo alcune prestazioni non convincenti si riscatta con una prestazione a dir poco maiuscola. Assist vincente per Di Cesare e sgroppata inarrestabile per il goal del 3-0.

Sabbione 6,5: Goal pazzesco per il difensore centrale ex Carpi a segno con il classico tiro della domenica da distanza siderale. Secondo centro stagionale, questo però lo ricorderà a lungo.

Di Cesare 6,5: Avvia la goleada biancorossa con un imperioso stacco di testa per il momentaneo 1-0.

Antenucci 6,5: Quinto sigillo in campionato, finalmente su azione. Bravo a capitalizzare l'occasione più nitida capitatagli nell'arco della sua permanenza in campo. Pericolo costante per la difesa campana.

Bianco 6,5: Prestazione particolarmente positiva, specie se paragonata alle scorse uscite, per il centrocampista arrivato dal Perugia. Bravo in regia e altrettanto in fase di copertura.

Il tabellino di Bari-Cavese 4-0

BARI (3-5-2): Marfella 6; Sabbione 7, Di Cesare 6,5, Perrotta 6; Berra 6,5 (64' Kupisz 6), Hamlili 6, Bianco 6,5 (77' Awua sv), Scavone 6 (64' Schiavone sv), Costa 7,5 (83' Corsinelli sv); Simeri 6, Antenucci 6,5 (74' Neglia sv). A disp.: Frattali, Liso, Esposito, Floriano, Ferrari, Cascione, Terrani. All.: Vivarini 6,5.

CAVESE (4-3-3): Bisogno 5,5; Nunziante 5,5 (69' Spaltro sv), Rocchi 5,5, Marzorati 5, Matino 5,5 (61' D'Ignazio sv); Favasuli 5, Matera 5,5 (50' Sainz-Maza 5), Bulevardi 6 (70' De Rosa sv); Russotto 5,5, Germinale 5, Di Roberto 5 (46' Addessi 5). A disp.: Kucich, El Ouazni, De Rosa, Marzupio, Galfagno, Guadagno, Goh N'cede, Sandomenico. All.: Vanacore (Campilongo squalificato) 5.

Arbitro: Angelucci di Foligno

Marcatori: 18' Di Cesare, 28' Antenucci, 59' Costa, 67' Sabbione

Note - ammoniti: Favasuli (C), Matera (C), Sainz-Maza (C)