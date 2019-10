Serie C, Bari-Cavese 4-0: prima vittoria al San Nicola per i galletti

Primo successo casalingo in grande stile per il Bari: travolta 4-0 la Cavese al San Nicola. Partita quasi subito in discesa per i biancorossi, avanti a metà del primo tempo con un colpo di testa di Di Cesare e negli spogliatoi sul 2-0 per il raddoppio di Antenucci una decina di minuti più tardi. Nella ripresa gli acuti di Costa e Sabbione, entrambi a segno con due goal molto belli.

Con questi tre punti i galletti conquistano il terzo risultato utile di fila e salgono a 14 punti in classifica. Ottimo risultato in vista del prossimo impegno interno contro la capolista Ternana.

La cronaca di Bari-Cavese

Vivarini conferma il 3-5-2, rispetto alla gara di Potenza, però, c'è Berra dal 1' al posto di Kupisz. Partono forte i galletti che provano subito a impensierire Bisogno con una sortita di Hamlili. Risponde la Cavese con un tiro di Favasuli, alto sopra la traversa. Gara ricca di occasioni: al 5' ci prova Costa di testa ma il pallone termina fuori. Al 9' grande riflesso di Bisogno sul colpo di testa di Perrotta. Il match si sblocca al 18' grazie a un colpo di testa di Di Cesare: imperioso il suo colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato di Costa. Gli ospiti provano a replicare al 25' con un tiro di Russotto che però finisce alto. Il raddoppio biancorosso arriva poco prima della mezz'ora con Antenucci, servito con un lancio a scavalcare la difesa e bravo a freddare per la seconda volta Bisogno: primo goal su azione per l'ex SPAL, che finora era andato a segno solo dal dischetto. Nel finale di tempo Matera prova ad accorciare le distanze con una conclusione che termina fuori di poco I primi 45' vanno in archivio con i galletti in vantaggio di due goal.

Subito un cambio dalla Cavese al rientro dagli spogliatoi due punti fuori Di Roberto al suo posto Addessi, una sostituzione seguita pochi minuti più tardi dallo spagnolo Sainz-Maza per Matera. Pericoloso il Bari con un colpo di testa di Antenucci al 50'. Al 56' pericoloso Sabbione con colpo di testa parato da Bisogno, poi l'arbitro ferma il gioco per offside. Il terzo goal biancorosso, tuttavia, è solo questione di tempo e a firmarlo è Costa, lanciato in campo aperto direttamente da un rinvio con le mani di Marfella: grande progressioen dell'esterno sinistro, bravo a rimanere lucido a tu per tu col portiere. Dopo la terza rete del match, le due squadre operano diversi cambi: si rivede Schiavone al posto di Schiavone, dentro anche Kupisz per Berra. Al 67' arriva la rete del poker pugliese: a segnarla è Sabbione con una conclusione improvvisa dalla lunghissima distanza che beffa Bisogno facendo esultare ancora il San Nicola. Il sipario sul match cala virtualmente a poco più di 20' dalla fine.

Il tabellino di Bari-Cavese 4-0

BARI (3-5-2): Marfella; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Hamlili, Bianco (77' Awua), Scavone (64' Schiavone), Costa (83' Corsinelli); Simeri, Antenucci (74' Neglia). A disp.: Frattali, Liso, Esposito, Floriano, Kupisz, Ferrari, Cascione, Terrani. All.: Vivarini

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Nunziante (69' Spaltro), Rocchi, Marzorati, Matino (61' D'Ignazio); Favasuli, Matera (50' Sainz-Maza), Bulevardi (70' De Rosa); Russotto, Germinale, Di Roberto (46' Addessi). A disp.: Kucich, El Ouazni, De Rosa, Marzupio, Galfagno, Guadagno, Goh N'cede, Sandomenico. All.: Vanacore

Arbitro: Angelucci di Foligno

Marcatori: 18' Di Cesare, 28' Antenucci, 59' Costa, 67' Sabbione

Note - ammoniti: Favasuli (C), Matera (C), Sainz-Maza (C)