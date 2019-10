Bari-Cavese, le probabili formazioni: Vivarini avanti col 3-5-2. In attacco Simeri-Antenucci

L'ottava giornata del Girone C di Serie C vedrà il Bari ospitare la Cavese al San Nicola. Il fischio d'inizio della gara con i campani è fissato alle 15:00. SI tratterà del terzo match da quando sulla panchina biancorossa siede Vincenzo Vivarini, tecnico che ha preso il posto dell'esonerato Cornacchini e che ha conquistato 4 punti nei due match diretti finora contro Monopoli e Picerno. Per l'ex trainer dell'Ascoli la sfida ora è rappresentata dal cercare la prima vittoria stagionale dei galletti al San Nicola, dove finora il Bari ha ottenuto solo 2 punti sui 9 disponibili (ko con la Viterbese, pari con Reggina e Monopoli).

Come arriva il Bari

Per la sfida contro i campani Vivarini recupera Schiavone ma perde D'Ursi per guai muscolari. Torna tra i convocati anche il portiere Frattali, tuttavia, tra i pali potrebbe esserci ancora Marfella poiché come affermato dal tecnico in conferenza l'ex Parma non è ancora al top della condizione (e il napoletano ha ben figurato nei due match in cui è stato chiamato in causa). Nonostante abbia lavorato anche su altre soluzioni tattiche, l'ex allenatore dell'Ascoli dovrebbe proporre per la terza volta di fila il 3-5-2 senza variare l'assetto. La novità potrebbe essere a centrocampo, con Awua al posto di Scavone non al meglio, mentre in attacco dovrebbe essere confermato Simeri accanto ad Antenucci.

Come arriva la Cavese

Campilongo, che non sarà in panchina per via della squalifica rimediata contro l'Avellino, recupera il centrocampista Lulli ma non potrà disporre degli infortunati Stranges e Castagna. I metelliani dovrebbero schierarsi col 4-3-3: linea difensiva con Rocchi e Marzorati al centro, Matino e Nunziante terzini, mediana con Bulevardi e Matera ad affiancare capitan Favasuli. In attacco da tenere d'occhio Di Roberto, calciatore con alle spalle tante stagioni di B e l'ex foggiano Sainz-Maza, che agiranno a supporto del centravanti Germinale.

Le probabili formazioni di Bari-Cavese

BARI (3-5-2) - Marfella; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Kupisz, Hamlili, Bianco, Awua, Costa; Simeri, Antenucci. All.: Vivarini

CAVESE (4-3-3) - Bisogno; Matino, Rocchi, Marzorati, Nunziante; Bulevardi, Favasuli, Matera; Di Roberto, Germinale, Sainz-Maza. All.: Vanacore (Campilongo squalificato)

Arbitro: Angelucci di Foligno