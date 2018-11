Serie D, Bari-Città di Messina 1-0: Floriano firma il successo biancorosso

Ancora una vittoria per il Bari che ha regolato il Città di Messina 1-0 con una rete firmata da Roberto Floriano dopo mezz'ora di gioco. Una partita in cui i biancorossi hanno ottenuto il massimo con il minimo sforzo e in cui il bottino poteva essere certamente più rotondo in virtù delle tante occasioni non concretizzate. Inizia bene la settimana dei tre impegni: il Bari vola a quota 23 e potrà affrontare con maggiore serenità la trasferta di Castrovillari in programma mercoledì pomeriggio.

La partita

Avvio di gara con i biancorossi (oggi in maglia nera) a cercare subito di prendere le redini del match, l'atteggiamento guardingo degli ospiti però non lascia molti spazi alla squadra di Cornacchini. Il primo squillo barese arriva al 19' con un colpo di testa di Simeri che termina fuori bersaglio. Qualche minuto più tardi ci prova Brienza su punizione dai 25 metri ma la palla non scende e finisce alta di poco sopra la traversa. I siciliani non si affacciano quasi mai nella metà campo pugliese e allora ecco il tentativo di Piovanello prova la botta dal limite, Paterniti blocca in due tempi. E' solo il preludio al goal del Bari che arriva al 33': invenzione di Brienza per Simeri, l'attaccante da sinistra mette in mezzo il pallone per l'accorrente Floriano che da pochi passi non sbaglia. Al 43' Hamlili vicino al raddoppio con un sinistro dall'interno dell'area sventato da Palermiti. Squadre al riposo col Bari in vantaggio 1-0.

La ripresa inizia senza cambi e con il Bari subito pericoloso con Floriano che si divora il 2-0. Subito dopo è Simeri a fallire di poco il raddoppio. Dopo circa un'ora di gioco Cornacchini manda in campo Neglia. Dopo un'ora di gioco Brienza prova la conclusione ma viene chiuso prima di poter far male. E' l'ultima azione della sua partita, poi lascia il campo a Langella, che fa il suo ingresso insieme a Feola per Piovanello. La ripresa è meno emozionante del primo tempo e si conclude con un tiro di Bollino che non impensierisce Paterniti.

Il tabellino di Bari-Città di Messina 0-1

BARI (4-2-3-1) - Marfella; Turi, Di Cesare, Cacioli, Nannini; Bolzoni, Hamlili; Piovanello (72' Feola), Brienza (72' Langella), Floriano (65' Neglia); Simeri (85' Bollino). A disp.: Maurantonio, D'Ignazio, Liguori, Mutti, Gioria. All.: Cornacchini

CITTÀ DI MESSINA (3-5-2) - Paterniti; Bellopede, Berra, Bombarda; Fofana, Cardia (81' Calcagno), Cangemi (68' Bonamonte), Ferraù, Fragapane (76' Cannino); Codagnone (59' Galesio), Di Vincenzo (76' Princi). A disp.: Amella, Crucitti, Ronaldo, , Nicosia, Princi. All.: Furnari

Arbitro: Munerati di Rovigo

Marcatori: 33' Floriano (B)

Ammoniti: Cangemi (C)