Bari-Città di Messina, le pagelle dei galletti: Brienza dirige, Floriano concretizza

Ieri pomeriggio il Bari ha centrato la sua terza vittoria di fila battendo 1-0 il Città di Messina. Il successo contro la seconda compagine messinese ha esteso a 9 i risultati utili degli uomini di Cornacchini.

Rispetto alle altre vittorie casalinghe del Bari il punteggio è stato meno rotondo ma è anche vero che non si può sempre vincere con un ampio scarto (oltretutto va dato credito anche alla compagine siciliana, la quale ha confermato di essere una squadra che subisce poche reti, solo 7 dall'inizio del campionato).

Giornata tranquilla per Marfella e i colleghi della retroguardia, quasi inoperosi. Centrocampo meno dominante del solito ma è possibile anche che Hamlili e Bolzoni abbiano risparmiato un po' di fiato in vista della gara di mercoledì a Castrovillari. Stesso discorso per l'attacco: sicuramente si poteva chiudere con un punteggio più ampio, ma gli avanti biancorossi dimostrano di poter essere sempre pericolosi.

I migliori Today

Brienza 6,5: Da un suo passaggio geniale nasce il goal vittoria dell'incontro. Ennesima conferma, se ancora ve ne fosse bisogno, di come questo calciatore nonostante l'età sia tuttora in grado di essere determinante.

Simeri 6,5: Non trova il goal per questione di centimetri ma ha il merito di tenere alta la squadra e soprattutto di servire a Floriano l'assist decisivo.

Floriano 6,5: L'italo-tedesco è il match-winner dell'incontro: sua la rete da tre punti. Nella ripresa va vicino alla doppietta.

I peggiori Today

Piovanello 5,5: Leggero passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni da parte dell'ex Padova, insolitamente impreciso negli appoggi.

Il tabellino e le pagelle di Bari-Città di Messina 1-0

BARI (4-2-3-1) - Marfella 6; Turi 6, Di Cesare 6, Cacioli 6, Nannini 6; Bolzoni 6, Hamlili 6; Piovanello 5,5 (72' Feola sv), Brienza 6,5 (72' Langella sv), Floriano 6,5 (65' Neglia 6); Simeri 6,5 (85' Bollino sv). A disp.: Maurantonio, D'Ignazio, Liguori, Mutti, Gioria. All.: Cornacchini 6

CITTÀ DI MESSINA (3-5-2) - Paterniti 6; Bellopede 6, Berra 6, Bombarda 6,5; Fofana 5,5, Cardia 6 (81' Calcagno), Cangemi 6 (68' Bonamonte 6), Ferraù 5,5, Fragapane 5,5 (76' Cannino sv); Codagnone 5,5 (59' Galesio 5,5), Di Vincenzo 5,5 (76' Princi sv). A disp.: Amella, Crucitti, Ronaldo, Nicosia, Princi. All.: Furnari 6

Arbitro: Munerati di Rovigo

Marcatori: 33' Floriano (B)

Ammoniti: Fofana, Galesio, Bonamonte (C)