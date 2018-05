Bari-Cittadella rinviata al 3 giugno, sospesa la vendita dei biglietti

Dopo il rinvio dei playoff di Serie B, FC Bari ha sospeso la vendita dei biglietti per la partita contro il Cittadella originariamente prevista per il 26 maggio 2018. La vendita dei tagliandi era iniziata in prelazione per gli abbonati martedì mattina ed era stata aperta al pubblico nella giornata di oggi. I programmi sono cambiati dopo la decisione della Lega B. I circa 8000 sostenitori biancorossi che avevano acquistato il biglietto, dovranno dunque attendere qualche giorno prima di conoscere come comportarsi per eventuali rimborsi.

Il comunicato di FC Bari

"A seguito del Comunicato Ufficiale della Lega B, arrivato in data odierna alle ore 14.54 - si legge sul sito ufficiale dei galletti - FC Bari 1908 comunica che la partita, valida per il turno preliminare playoff, Bari-Cittadella, in programma sabato 26 maggio alle ore 18.00, è stata rinviata.

Pertanto, la vendita dei biglietti e le varie procedure di accredito sono state sospese.

FC Bari 1908, nei prossimi giorni, renderà noto tutti i dettagli operativi sull’utilizzo dei biglietti già emessi nonché le date della riapertura delle vendite dei biglietti residui".