Verso Bari-Cittanovese: Bollino al posto di Floriano, a sinistra Nannini per D'Ignazio

Partito a razzo in campionato con due rotonde vittorie contro Messina e Sancataldese, il Bari ha conosciuto la prima sconfitta stagionale nella gara di Coppa Italia contro il Bitonto.

L'eliminazione dalla coppa di Serie D ha creato qualche mugugno da parte di alcuni tifosi ma obiettivamente non bisogna farne un dramma. La squadra allestita dall'entourage dei De Laurentiis è stata composta con il preciso compito di dominare il campionato e dopo quanto visto nelle prime due uscite sembra in grado di poterci riuscire. Per questo la voglia di vincere è tanta e l'imperativo è tornare farlo già da domani contro la Cittanovese, compagine che rappresenta Cittanova, comune dell'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria.

I galletti guidano la classifica del Girone I con 6 punti e dopo due giornate sono l'unica squadra a punteggio pieno: domani può essere un'occasione per aumentare il distacco sulle inseguitrici Locri, Igea Virtus e Gela, a 4 punti. La Cittanovese, invece, ha vinto soltanto una partita quella alla prima giornata 1-0 in casa contro il Rotonda, poi il ko 3-2 sul campo della Sancataldese.

Qui Bari

Tra le fila del Bari non saranno a disposizione Floriano e Brienza, entrambi usciti malconci dalla sfida contro il Bitonto. Il primo è alle prese con un'elongazione al quadricipite di lieve entità, mentre per il secondo soltanto qualche problema alla schiena. In ogni caso Brienza deve scontare l'ultima giornata di squalifica e per questo non sarebbe stato ugualmente arruolabile. In porta tornerà Marfella, mentre la retroguardia sarà composta da Aloisi a destra, dalla coppia centrale Di Cesare-Cacioli, e da Nannini a sinistra che dovrebbe spuntarla su D'Ignazio. A centrocampo confermati Bolzoni, Hamlili e Langella, mentre il tridente d'attacco sarà composto da Neglia, Simeri e Bollino.

Qui Cittanovese

I calabresi allenati da Domenico Zito devono fare ancora a meno di Mansueto, squalificato per altri due turni. Dovrebbero schierarsi con un 4-3-3 che all'occorrenza potrebbe tramutarsi in un 3-5-2. Tra i pali sicuro l'impiego del portiere Cassalia, mentre in difesa dovrebbero esserci Genovesi e Barilaro terzini con Scoppetta e Paviglianiti al centro. In mediana con capitan Crucitti agiranno il gambiano Touray e Sapone (occhio alla concorrenza del giovane Gioia). In attacco il match winner della partita contro il Rotonda Napolitano dovrebbe essere affiancato da Postorino e Cataldi.

Le probabili formazioni di Bari-Cittanovese

*in grassetto gli under

SSC BARI (4-3-3) - Marfella; Aloisi, Di Cesare, Cacioli, Nannini; Bolzoni, Hamlili, Langella; Neglia, Simeri, Bollino. All.: Cornacchini

CITTANOVESE (4-3-3) - Cassalia; Genovesi, Scoppetta, Paviglianiti, Barilaro; Sapone, Touray, Crucitti; Napolitano, Postorino, Cataldi. All.: Zito

Arbitro: Giaccaglia di Jesi