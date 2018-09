"Fratelli baresi presto in Serie A", l'applauso del San Nicola per lo striscione della Cittanovese

"Un abbraccio ai fratelli baresi, presto in Serie A": una frase d'affetto, esposta su uno striscione realizzato dai tifosi della Cittanovese in trasferta al San Nicola. Poche parole, sincere, per far scattare l'applauso del pubblico biancorosso allo stadio per l'incontro della terza giornata del Campionato di Serie D-Girone I. Una dimostrazione d'amicizia che fa ricordare lo storico gemellaggio tra Bari e Reggina: Cittanova, infatti, è in provincia di Reggio Calabria, città da sempre ospitale per i galletti.