Cornacchini aggredito verbalmente. Solidarietà sui social per il tecnico del Bari

Le recenti prestazioni del Bari hanno creato un clima di insofferenza nella tifoseria biancorossa. Dopo l'inatteso k.o. interno contro la Viterbese della scorsa domenica, si è riacceso prepotentemente il fuoco dei contestatori di Giovanni Cornacchini.

In molti, infatti, già dal finale della scorsa stagione chiedevano che il tecnico dei biancorossi fosse esonerato, poiché ritenuto non idoneo ad allenare una corazzata come quella biancorossa. Le ultime uscite dei galletti non hanno fatto altro che corroborare questo sentimento, come dimostrato dalle tante critiche sui social e da un episodio avvenuto ieri mattina.

Mentre la squadra raggiungeva l'antistadio per svolgere la seduta d'allenamento, un tifoso che si trovava all'interno della sua auto in compagnia della moglie, ha pesantemente apostrofato l'allenatore del Bari al suo passaggio. Fortunatamente non si è andati oltre l'insulto ma pare che Cornacchini sia rimasto ugualmente colpito dall'accaduto. Al diffondersi della notizia, sui social network - gli stessi su cui in questi giorni sono viaggiate critiche ed epiteti di tutti i tipi - in tanti hanno espresso la propria solidarietà al mister biancorosso.