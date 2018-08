SSC Bari, ADL rompe il silenzio... per augurare buon ferragosto ai tifosi

Una calma apparente sta contraddistinguendo i giorni successivi all'insediamento di Aurelio De Laurentiis in qualità di nuovo proprietario del Bari calcio. Nonostante l'inizio della stagione agonistica fissato per il 26 agosto con la partita di Coppa Italia di Serie D, ancora non si conosce nulla della nuova società se non il nome, SSC Bari.

Sicuramente ADL e il suo entourage sono al lavoro per definire organigramma, staff tecnico e squadra, finora tuttavia, non è emerso nulla se non voci sui protagonisti che animeranno la stagione calcistica biancorossa, che quasi sicuramente sarà in Serie D contro il Bitonto. Il neo-patron ha rotto il silenzio ieri sera con un 'cinguettio' su Twitter: " Un buon Ferragosto a tutti i tifosi del Bari in Italia e nel mondo e alle loro famiglie". Un gesto di cortesia, anche se quasi con certezza i sostenitori dei galletti avrebbero preferito avere qualche informazione in più circa il futuro dei loro amati colori.