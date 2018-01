Bari, definito l'arrivo di Balkovec. Nelle prossime ore l'ufficialità

Trova conferma la voce riguardante l'ingaggio di Jure Balkovec da parte del Bari. Il club biancorosso ha fatto sapere che il terzino classe '94 prelevato dagli sloveni del Nogometni klub Domžale, ha effettuato e superato le visite mediche a "Villa Stuart" a Roma. Ora non si attende altro che l’ufficialità del trasferimento, che arriverà nelle prossime ore. Già da lunedì, giorno in cui il Bari tornerà ad allenarsi, lo sloveno sarà a disposizione di Fabio Grosso assieme al resto dei compagni. Primo colpo in entrata per il club biancorosso in attesa che si delineino meglio le strategie di mercato in particolare sul fronte delle cessioni.