SSC Bari: due giornate di squalifica a Piovanello, 1000 euro di multa alla società

Il post partita di San Cataldo costa caro al Bari. I galletti sono stati colpiti con due turni di squalifica per Enrico Piovanello, espulso per le sue intemperanze dopo essere stato sostituito e con un'ammenda di 1000 euro per la società. Il classe 2000 salterà le prossime due gare contro Cittanovese e Igea Virtus.

Il Giudice sportivo ha motivato così le sue decisioni: il centrocampista è stato appiedato poiché "sostituito faceva indebito ingresso sul terreno di gioco e spintonava un calciatore avversario", mentre la società è stata multata "per avere i propri sostenitori su campo avverso introdotto ed utilizzato un petardo e un fumogeno all'interno del settore loro riservato. Inoltre, al termine della gara componenti della propria panchina prendevano parte ad un assembramento sedizioso che determinava un clima di forte tensione".