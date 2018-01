Bari-Empoli 0-4: senza gioco né idee, quattro schiaffi dei toscani ai biancorossi

Pesante debacle interna del Bari che subisce un 4 a 0 senza appello nella sfida da alta quota contro l'Empoli. Prestazione deludente da parte dei biancorossi, chiamati ad un approccio totalmente diverso per un match importante contro l'organizzata compagine toscana. Grosso prova la formazione con la difesa tre lanciando Oikonomou nel pacchetto arretrato ed Henderson a centrocampo, lasciando un Galano non al meglio in panchina. Toscani pericolosi fin dall'inizio, grazie a trame pregevoli e a incertezze nella retroguardia barese: l'Empoli colpisce già all'ottavo minuto con Donnarumma, imbeccato da Ciccio Caputo in area, trafiggendo Micai con un colpo di punta. Il Bari accusa il colpo e l'Empoli potrebbe già raddoppiare prima all'11 con Caputo e poi al 20' con uno scatenato Donnarumma.

Dopo una sortita biancorossa con Cissè gli ospiti siglano il 2 a 0 con l'ex Caputo che batte a rete dopo aver superato agevolmente Diakitè. Bari anche sfortunato sul finire della prima frazione con il colpo di testa di Improta alto sopra la traversa. Nella ripresa ci si attende la riscossa biancorossa che però non arriva. Cissè ha l'opportunità di riaprire il match al 57' ma il destro finisce sulla traversa. Gli empolesi, quindi, dilagano con il 3 a 0 su una splendida punizione di Zajc che strappa anche gli applausi del San Nicola. A conclusione di una giornata disastrosa per i ragazzi di Grosso c'è il 4 a 0 formato da Ninkovic al 77'. Il Bari perde contatto con i vertici assoluti della classifica, scivolando al 7° posto. Toscani momentaneamente secondi. Per il Bari sarà una settimana di riflessione, senza poter rifiatare: sabato, infatti, c'è subito l'ostica trasferta di Venezia.

Il tabellino di Bari-Empoli

Bari (3-4-1-2): Micai; Oikonomou, Diakitè, Gyomber; Sabelli, Petriccione, Marrone (60' Basha), Henderson (60' Busellato); Cisse, Brienza, Improta (81' D'Elia). A disp.: Berardi, De Lucia, Balkovec, Capradossi, Empereur, Fiamozzi, Floro Flores, Galano, Iocolano, Kozak. All.: Grosso.

Empoli (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo (86' Polvani), Romagnoli, Veseli, Pasqual; Krunic, Castagnetti, Bennacer; Zajc (74' Ninkovic); Caputo (84' Lollo), Donnarumma. A disp.: GIacomel, Simic, Luperto, Zappella, Untersee, Traorè, Brighi, Piu, Jakupovic All. Andreazzoli

Arbitro: Minelli di Varese

Ammoniti: Marrone (B), Henderson (B), Basha (B), Krunic (E)