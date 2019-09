Bari, esonerato Cornacchini: fatale la sconfitta con la Virtus Francavilla

Giovanni Cornacchini non è più l'allenatore del Bari. Il tecnico di Fano e il suo vice Tommaso Marolda sono stati esonerati dopo la sconfitta 1-0 subita sul campo della Virtus Francavilla.

Il tecnico di Fano paga un avvio di stagione contraddistinto da risultati altalenanti in cui la squadra non ha mai convinto. Cornacchini lascia i galletti all'undicesimo posto in classifica con 7 punti in 5 gare, frutto di due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Nelle prossime ore attese ulteriori comunicazioni del club: il sostituto potrebbe presto essere ufficializzato visto che mercoledì si torna in campo al San Nicola, nel turno infrasettimanale contro il Monopoli.

Bari, Cornacchini esonerato: il comunicato del club

"SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Giovanni Cornacchini e il suo secondo Tommaso Marolda. La Società ringrazia mister Cornacchini per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, con il grande obiettivo del ritorno tra i professionisti del Club biancorosso centrato nella passata stagione. A mister Cornacchini e mister Marolda l’augurio di un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali".