Bari-Frosinone 1-0, le pagelle dei galletti: Kozak decisivo, bene Henderson

Ritrova il sorriso il Bari di Fabio Grosso che ha sconfitto di misura il Frosinone primo in classifica. Interrotta la striscia di risultati utili dei ciociari che durava da 16 partite e si spera anche la crisi che aveva colpito i biancorossi nelle due partite contro Empoli e Venezia. Buona prova dei galletti che nel primo tempo hanno resistito all'urto dell'attacco laziale e nella ripresa sono riusciti a spuntarla con l'incornata dell'ariete ceco. Un successo che proietta il Bari al quarto posto, momentaneamente a cinque punti dal Palermo (i rosanero giocheranno lunedì contro il Foggia)

I migliori Today

Kozak 7: Torna a fare goal dopo un digiuno di 1512 giorni in cui ha persino pensato di smettere a causa di un tremendo infortunio. Lo fa nella maniera migliore regalando i tre punti alla sua squadra in difficoltà. Speriamo sia il primo di una lunga serie. Da fuoriclasse la dedica a Salzano.

Gyömbér 6,5: Chiusure puntuali per lo slovacco determinante in almeno un paio di circostanze sui pericolosissimi attaccanti dei ciociari

Henderson 6,5: Buona prova dello scozzese che abbina dinamismo a una buona tecnica individuale. Cala nel secondo tempo ma la sua prestazione fa ben sperare.

I peggiori Today

D’Elia 5,5: Qualche pallone di troppo sparato a caso in avanti per il laterale mancino, una rarità per lui che è dotato di un buon sinistro

Il tabellino e le pagelle di Bari-Frosinone 1-0

BARI (4-3-3) - Micai 6; Sabelli 6, Marrone 6, Gyomber 6,5, D'Elia 5,5; Busellato 5,5, Basha 6, Henderson 6,5; (71' Tello sv) Galano 6, Kozak 7 (83' Nené sv), Anderson 6,5 (88' Diakité sv). A disp.: De Lucia, Empereur, Petriccione, Brienza, Improta, Balkovec,Tello, Iocolano, Floro Flores, Andrada. All.: Grosso 6,5

FROSINONE (3-4-1-2) - Bardi 6; Brighenti 6, Ariaudo 6, Terranova 5,5; M. Ciofani 6 (81' Paganini sv), Chibsah 5,5, Maiello 6,5, Beghetto 5,5; Ciano 6 (71' Soddimo 5,5); Dionisi 5 (81' Citro sv), D. Ciofani 6. A disp.: Zappino, Krajnc, Vigorito, Crivello, Russo, Kone, Besea, Frara, Volpe, Citro. All.: Longo 5,5

Arbitro: Di Paolo di Avezzano

Marcatori: 63' Kozak (B)

Ammoniti: Chibsah, D. Ciofani (F), Henderson, Kozak, Nené (B)