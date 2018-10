Di corsa per la Bari Half Marathon, la carica dei runner attraversa il centro

Tutti di corsa per la Bari21 Half Marathon. Da corso Vittorio Emanuele, passando per il lungomare, per poi raggiungere il traguardo in piazza della Libertà, un serpentone colorato ha attraversato questa mattina le strade del centro.

Il vento forte non ha fermato i partecipanti della manifestazione sportiva, giunta quest'anno alla sua sesta edizione. A causa delle forti raffiche registrate in nottata, infatti, si era anche reso necessario disallestire alcune strutture del villaggio Expo della Bari21 Half Marathon. Il vento tuttavia non ha rovinato la festa. Forse ha comportato un po' di fatica in più per gli atleti, influendo sulle loro prestazioni e sui tempi.

Mezza maratona e non solo visto che in diversi hanno le scelto le prove più brevi: la 10 km e la Bridgestone Bari Five, la 5 km non competitiva dedicata a podisti alle prime armi, famiglie e a chi, più in generale, ha voluto condividere una mattinata di sport.

A vincere la prova regina sui 21,097 km i protagonisti più attesi: Giovanni Auciello, atleta in forza al gruppo sportivo dell'Esercito, e Valeria Straneo, campionessa italiana in carica di mezza maratona e stella della maratona azzurra.

Questi i podi delle prove competitive:

MEZZA MARATONA - UOMINI

Giovanni Auciello - GS Esercito 01:13:08

Gennaro Bonvino - Dynamyk Fitness 01:13:53

Vincenzo Trentadue - GS Esercito 01:15:58

MEZZA MARATONA - DONNE

Valeria Straneo - Laguna Running 01:17:56

Rossana Lo Vaglio - Amatori Potenza 01:31:06

Annamaria Magarelli - Quelli della Pineta 01:32:41

10 KM UOMINI

Roberto Rubino - Athletic Academy Bari 31:43

Trifone Busto - Running Team D'Angela Sport 32:03

Vito Di Mauro - Athletic Academy Bari 32:25

10 KM - DONNE

Charlotte Bonin - Atletica Sandro Calvesi 33:27

Francesca Labianca - Alteratletica Locorotondo 35:09

Maria Grazia Distante - Tre Casali 37:30

