Bari, in finale playoff, la gioia di Vivarini e De Laurentiis: "Vittoria sofferta ma meritata"

All'ultimo respiro di una tiratissima partita con la Carrarese, il Bari è riuscito a conquistare l'accesso alla finale playoff di Serie C in programma il prossimo 22 luglio. L'ultimo treno per la Serie B passerà da Reggio Emilia, dove i galletti dovranno vedersela con i padroni di casa della Reggio Audace, vittoriosi nell'altra semifinale giocata col Novara.

"Sono molto contento - ha dichiarato Vincenzo Vivarini, tecnico dei biancorossi al termine del match -. Avevamo questo obiettivo, ci siamo arrivati con la sofferenza che ci vuole nel calcio. Soprattutto nelle partite dei playoff non ho mai visto una squadra vincere facilmente. Dobbiamo mettere in conto il sacrificio, l'applicazione. In questo momento, dopo il lungo stop che abbiamo avuto abbiamo perso organizzazione di squadra ma individualmente ci stiamo esprimendo nel modo giusto".

"Essere in finale è un’emozione stupenda - ha dichiarato raggiante il presidente Luigi De Laurentiis -. Abbiamo dato il massimo, ho anche temuto che i ragazzi non ce la facessero più, ma abbiamo continuato a crederci, a lottare, a tirare in porta. Ora pensiamo alla finale: sono davvero felicissimo”.