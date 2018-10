Bari-Locri, le probabili formazioni: esordio per Turi, in attacco c'è Pozzebon

Sfida al vertice tra Bari e Locri questo pomeriggio al San Nicola. Prima e seconda della classe, separate da un solo punto in classifica nel Girone I di Serie D, si affronteranno in uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti.

Ai galletti, all'asciutto di vittorie da due partite e affetti da una mini-crisi anche sul piano del gioco, serve assolutamente un risultato positivo per scacciare un po' di pressione. Il Locri, invece, è la formazione rivelazione del raggruppamento in cui sono stati inseriti i biancorossi a inizio campionato e potrà giocarsi con la massima serenità la partita contro i pugliesi.

Come arriva il Bari

Oltre a Syaulis, ancora ai box, Cornacchini non avrà a disposizione il terzino destro Aloisi, bloccato da un problema muscolare abbastanza serio in settimana: al suo posto ci sarà Turi. Sulla fascia opposta partirà dal 1' Nannini, mentre al centro Mattera ha ampie chance di giocare dall'inizio al posto di uno tra Cacioli e Di Cesare. Non ci sono certezze per quanto riguarda il modulo: verosimilmente dovrebbe essere un 4-3-3, ma a seconda della posizione di Brienza potrebbe essere anche un 4-3-1-2. In attacco Pozzebon si candida per una maglia da titolare al posto di Simeri: con lui Neglia o Floriano.

Come arriva il Locri

Unico indisponibile tra i calabresi è l'attaccante Caruso, squalificato in seguito al doppio giallo ricevuto nell'ultima gara giocata in casa contro il Rotonda (vinta 3-0), Il tecnico Scorrano dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2. Terzetto difensivo con Coluccio, Strumbo e Isabella, centrocampo folto con Pagano e Mazzone sugli esterni, Condomitti, Pirrone (in ballottaggio con Sapone) e Pannitteri in mezzo. In attacco sicuro del posto Angotti mentre si giocano una maglia Tedesco e De Marco, entrambi a segno nell'ultima gara.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-3) - Marfella; Turi, Cacioli, Mattera, Nannini; Hamlili, Bolzoni, Piovanello; Brienza; Pozzebon, Neglia. All.: Cornacchini

LOCRI (3-5-2) - Pellegrino; Coluccio, Strumbo, Isabella; Pagano, Condomitti, Pirrone, Pannitteri, Mazzone; Angotti, Tedesco. All.: Scorrano

Arbitro: Centi di Viterbo