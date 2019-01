Bari-Messina, le pagelle dei galletti: Simeri rifinisce, Piovanello è una certezza

Per alcuni tratti della gara tra Bari e Messina giocata ieri pomeriggio al San Nicola, è sembrato di rivedere i biancorossi un po' contratti e meno incisivi del solito, così come era capitato nelle ultime gare del 2018.

La partita coi siciliani sembrava inchiodata sui binari del pareggio ma alla fine la squadra di Cornacchini ha avuto la pazienza di aspettare il momento giusto per colpire e dopo averlo fatto ha messo in discese il confronto, assicurandosi i primi tre punti del girone di ritorno.

La causa della poca brillantezza, va probabilmente ricercata in una condizione fisica che deve tornare al top e anche all'atteggiamento molto difensivo della formazione ospite. Nonostante ciò, ancora una volta, la maggiore qualità della rosa biancorossa ha fatto la differenza e il Bari ha potuto ulteriormente consolidare la propria leadership nel girone. Messi in cascina i primi punti del 2019, i galletti sono ora attesi da due trasferte di fila contro Sancataldese e Cittanovese, in cui i tifosi si aspettano uno sprint condito da altrettante vittorie.

I migliori Today

Simeri 7: Se la partita fosse finita al 45' il suo voto non sarebbe stato sufficiente, in particolare per un goal sbagliato forse per un eccesso di confidenza. Nella ripresa, tuttavia, si è riscattato pienamente servendo entrambi gli assist per i goal di Piovanello e Neglia.

Neglia 6,5: Subentrato quasi a freddo nel finale di primo tempo, ci ha messo un po' per carburare ma alla fine si è dimostrato decisivo andando a siglare la rete del raddoppio che ha dato maggiore sicurezza al Bari

Piovanello 6,5: Nel primo tempo manca l'appuntamento con un goal apparentemente facile, nella ripresa si fa perdonare andando ad obliterare di testa un pallone perfetto di Simeri. Sempre pericoloso con i suoi inserimenti.

Brienza 6,5: Schierato titolare, il numero 10 biancorosso colpisce un palo nei primi minuti dell'incontro, poi si vede meno in zona goal ma dispensa ugualmente palloni da manuale a favore dei compagni, rimanendo in campo per circa un'ora di gioco.

Cornacchini 6,5: A differenza di altre partite in cui in una situazione di vantaggio aveva pensato a coprirsi, il tecnico dei galletti ha mantenuto un atteggiamento coerente anche dopo il doppio vantaggio e alla fine ha avuto ragione ottenendo una vittoria importante per iniziare bene l'anno nuovo.

I "peggiori" Today

Nannini 6: Preoccupato dalle iniziative di Arcidiacono, si vede meno del solito in fase d'accompagnamento all'azione offensiva. Disputa comunque una gara attenta difensivamente.

Marfella 6: Dopo la partita non perfetta contro il Roccella, l'attenzione era puntata sul portierino scuola Napoli che è riuscito a mantenere inviolata la porta ma su un paio di uscite alte ha mostrato ancora qualche incertezza. Deve ritrovare la totale serenità che lo ha contraddistinto nella parte iniziale della stagione.

Tabellino e pagelle di Bari-Messina 2-0

BARI (4-2-3-1) - Marfella 6; Aloisi 6, Di Cesare 6, Cacioli 6, Nannini 6; Bolzoni 6, Hamlili 6; Floriano 6 (40’ Neglia 6,5), Brienza 6,5 (67’ Pozzebon 6), Piovanello 6,5; Simeri 7 (86’ Iadaresta sv). A disp.: Siaulys, Mattera, Bianchi, Feola, Liguori, Langella. All.: Cornacchini 6,5

MESSINA (3-5-2) - Lourencon 6; Ferrante 5,5, Zappalà 6, Sambinha 6,5; Janse 6 (70’ Catalano sv), Biondi 6 (83’ Ba Siny sv), Genevier 6, Amadio 5,5 (77’ Dascoli sv), Barbera 6; Tedesco 5,5, Arcidiacono 6. A disp.: Meo, Cocimano, Bossa, Selvaggio, Traditi, Lundqvist. All.: Biagioni 6

Arbitro: Bertini di Lucca

Marcatori: Piovanello (B), 66’ Neglia (B)

Note - Ammoniti: Biondi (M), Neglia (B), Bolzoni (B), Nannini (B), Zappalà. Recupero: 2’ pt, 4’ st.