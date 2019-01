Serie D, Bari-Messina: trasferta vietata ai tifosi ospiti residenti in Sicilia

Domenica 6 gennaio inizierà il girone di ritorno del campionato di Serie D. Il Bari - capolista del torneo con 43 punti (9 di vantaggio sulla Turris, al secondo posto) inizierà il suo 2019 al San Nicola dove ospiterà l'ACR Messina.

Per la gara contro la compagine siciliana, le autorità competenti hanno disposto il divieto di trasferta per i residenti in Sicilia. Il provedimento è stato preso in considerazione degli scontri avvenuti tra le due tifoserie nel corso delle diverse trasferte biancorosse sull'isola.