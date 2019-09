Bari-Monopoli, le pagelle dei galletti: squadra sgonfia, Antenucci e Marfella i migliori

Dovrà aspettare ancora chi sperava di vedere qualche progresso da parte del Bari. Nonostante l'avvicendamento in panchina tra Cornacchini e Vivarini, i biancorossi hanno rimandato ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato al San Nicola, bloccati sull'1-1 da un Monopoli tenace.

Forse è proprio la componente della grinta che è mancata ai galletti, anche se i limiti sono evidenti anche nel gioco. Impossibile vedere qualcosa di Vivarini dopo un solo allenamento. Il tecnico, oltretutto, ha preferito un approccio soft non stravolgendo i dettami tattici di Cornacchini e probabilmente intenzionato a lavorare sulle sue idee nei giorni a seguire, in vista della sfida di domenica a Potenza col Picerno.

I migliori Today

Antenucci 6: A parte la trasformazione del rigore (il quarto goal del suo campionato, anch'esso dal dischetto come i precedenti) è l'attaccante biancorosso che prova a creare i maggiori pericoli e che alle volte scende a prendere il pallone sulla linea dei centrocampisti. Uno degli ultimi ad ammainare la bandiera.

Marfella 6,5: Chiamato ad esordire in C per sostituire Frattali, fermato da un problema muscolare, l'ex primavera del Napoli non riesce ad opporsi al rigore calciato da Jefferson ma nella ripresa effettua un intervento che salva il risultato su Donnarumma lanciato a rete.

I peggiori Today

Sabbione 5: Non è un momento di forma particolarmente brillante per l'ex Carpi. Con il pallone tra i i piedi sbaglia spesso gli appoggi e in marcatura alle volte è inspiegabilmente distratto. Nella ripresa rischia tantissimo perdendo un pallone su cui Donnarumma poteva fare 2-1 per il Monopoli.

Perrotta 5: Grossa ingenuità in occasione del calcio di rigore concesso al Monopoli. Jefferson gli va via con grande mestiere, lui lo atterra e l'arbitro indica giustamente il dischetto nonostante le proteste dell'ex Pescara.

D'Ursi 5: Prima prova realmente negativa dell'ex Catanzaro, preferito a Ferrari nell'undici iniziale come partner di Antenucci. In 45' di gioco appena un paio di conclusioni velleitarie. Troppo poco per uno con i suoi mezzi.

Bianco 5: Un'altra gara non positiva dell'ex Perugia. Sembra in sofferenza dal punto di vista fisico ma preoccupa soprattutto la scarsa personalità mostrata nelle ultime uscite, lui che ne ha avuta sempre da vendere.

Pagelle e tabellino di Bari-Monopoli 1-1

BARI (3-5-2) - Marfella 6,5; Sabbione 5, Di Cesare 5,5, Perrotta 5; Berra 6 (61' Kupisz 5,5), Scavone 5 (80' Terrani sv), Bianco 5 (60' Awua 5,5), Hamlili 5,5, Costa 5,5, Antenucci 6, D'Ursi 5 (46' Simeri 5). A disp.: Liso, Esposito, Cascione, Corsinelli, Floriano, Neglia, Ferrari. All.: Vivarini 5,5

MONOPOLI (3-5-2) - Menegatti 6; Mercadante 6, De Franco 6, Ferrara 6 (89' Pecorini sv); Triarico 6 (81' Rota sv), Giorno 6, Piccinni 6, Carriero 6 (89' Tuttisanti sv), Donnarumma 5,5; Cuppone 6 (54' Salvemini 5,5), Jefferson 7. A disp.: Antonino, Arena, Maestrelli, Mariano, Fella, Moreo, Nanni, Hadziosmanovic. All.: Scienza 6,5

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo

Assistenti: Massimino/Gualtieri

Marcatori: 34' rig. Antenucci (B), 45' rig. Jefferson (M)

Note - ammoniti Di Cesare (B), Cuppone (M), De Franco (M), Hamlili (B)