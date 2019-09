Bari-Monopoli, le probabili formazioni: curiosità per la prima di Vivarini

Le scosse di assestamento successive al terremoto post-derby perso con la Virtus Francavilla sembrano essere finite. Esonerato Giovanni Cornacchini, il Bari riparte da Vincenzo Vivarini per cercare di correggere il tiro in una stagione iniziata non certo nella maniera migliore.

Il club della famiglia De Laurentiis ha ritenuto necessario il cambio di guida tecnica dopo i risultati altalenanti del tecnico che lo scorso anno aveva ottenuto la promozione dalla Serie D, regalando ai biancorossi il ritorno tra i professionisti. Ora si riparte da un allenatore navigato sia nella terza serie, sia in cadetteria. Questa sera, molto probabilmente, sarà ancora troppo presto per vedere la mano di Vivarini, ad ogni modo nel derby contro il Monopoli in programma al San Nicola alle 20:45, tifosi e proprietà si augurano di vedere una reazione dai biancorossi.

Come arriva il Bari

Difficile prevedere come si schiererà il primo Bari di Vivarini, in carica da poco meno di 24 ore. Solitamente il tecnico abruzzese utilizza il 4-3-1-2 e alcune sue varianti. Tra i pali esordio in C per Marfella vista l’indisponibilità di Frattali, fermato da un fastidio muscolare. Difesa a quattro con Berra e Costa terzini, Di Cesare e Perrotta al centro. Invariato il centrocampo con Awua Hamlili e Bianco. Probabile chance da titolare per Floriano che con Antenucci dovrebbe muoversi alle spalle dell’unica punta Ferrari.

Come arriva il Monopoli

I gabbiani allenati da Giuseppe Scienza dovranno fare a meno di Cavallari e Tazzer. Il tecnico piemontese dovrebbe dispoorre i suoi con il consueto 3-5-2. Menegatti tra i pali, terzetto difensivo con Ferrara, Maestrelli e De Franco. A centrocampo Rota e Donnarumma esterni con Carriero, Giorno, Piccinni (ex Bari) ad agire nel mezzo, mentre il duo d'attacco sarà composto da Jefferson e Fella.

Le probabili formazioni di Bari-Monopoli

BARI (4-3-2-1): Marfella; Perrotta, Berra, Di Cesare, Costa; Hamlili, Awua, Bianco; Floriano, Antenucci; Ferrari. All.: Vivarini.

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Ferrara, De Franco, Maestrelli; Rota, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Jefferson, Fella. All.: Scienza.

Arbitro: Gariglio di Pinerolo