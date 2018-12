Bari-Nocerina, le pagelle dei galletti: Floriano ispiratissimo, Marfella chiude la porta

Grande vittoria del Bari ieri al San Nicola, con la Nocerina annichilita 4-0. Impressionante dimostrazione di forza della truppa biancorossa che dopo 35 minuti di gioco conduceva la partita con un vantaggio di 3 reti. A condizionare la gara è stato soprattutto il goal a freddo che ha portato in vantaggio i padroni di casa dopo appena un minuto di gioco. Colpiti appena iniziata la partita, gli ospiti hanno provato a buttarsi in avanti alla ricerca dell'immediato pareggio ma la loro tattica non ha pagato, anzi, gli si è ritorta contro. Il Bari ha approfittato con grande cinismo di tutti i contropiedi regalati dai molossi e ha colpito con delle azioni spettacolari.

Grande protagonista dell'incontro è stato Roberto Floriano, autore di un goal e di un assist. Gloria anche per Di Cesare che oltre a dare solidità si è preso la scena realizzando il 3-0 (seconda rete stagionale) e Davide Marfella, autore di un salvataggio sul rigore concesso ai campani. Ottima anche la gestione da parte di Cornacchini che è riuscito a coinvolgere tutti i suoi giocatori, anche chi ha fino ad ora ha giocato meno.

I migliori Today

Floriano 8: Il primo goal della partita porta il suo nome ed è probabilmente quello che ha cambiato l'incontro: segnando subito e in quel modo (con uno sfoggio di tecnica impressionante) ha subito messo le cose in chiaro con gli avversari che hanno capito la difficilissima giornata cui sarebbero andati incontro. Suo anche l'assist per il raddoppio di Piovanello con un filtrante di precisione millimetrica.

Di Cesare 7: La caparbietà con cui ha rubato palla, si è liberato di due avversari avviando e concludendo l'azione del terzo goal, la dicono lunga sulla voglia che ancora ha questo ragazzo a 35 anni. Partita da vero leader.

Piovanello 7: Ottimo il lancio con cui manda in porta Floriano per l'1-0. Bravissimo una manciata di minuti più tardi a seguire l'azione e a farsi trovare pronto per segnare il raddoppio saltando il portiere. Tecnica e personalità non comuni per un ragazzo così giovane.

Bollino 7: Il suo goal per Cornacchini è un'ottima notizia. La miglior risposta che il tecnico potesse attendersi da un calciatore che finora è stato poco impiegato (destando anche qualche sospetto sulla motivazione, poi rivelatasi esclusivamente tattica) ma del quale non si possono mettere in discussione le qualità.

Marfella 7: Evidentemente ci tiene proprio tanto a conservare la palma di portiere meno battuto d'Italia. Dal dischetto vince la guerra di nervi con Simonetti negandogli la gioia del settimo goal stagionale.

I peggiori Today

Mattera 5,5: Con il risultato ancora sul 2-0 sbraccia in maniera troppo energica su Cioffi causando il rigore che poteva riaprire la partita. E' un difensore di grande esperienza, forse in qualche occasione deve però essere meno ruvido, se non altro perché - vista la forza della squadra - con il Bari i direttori di gara tendono a essere più scrupolosi.

Il tabellino e le pagelle di Bari-Nocerina 4-0

BARI (4-4-2) - Marfella 7; Turi 6,5, Di Cesare 7 (77' Cacioli sv), Mattera 5,5, Nannini 6; Piovanello 7, Hamlili 6,5 (77' Pozzebon sv), Bolzoni 6,5 (75' Feola sv), Floriano 8 (75' Liguori 6,5); Neglia 6 (65' Bollino 7), Simeri 6,5. A disp.: Maurantonio, D'Ignazio, Aloisi, Langella. All.: Cornacchini 6,5

NOCERINA (3-5-2) - Feola 5,5; Vuolo 5,5, Salto 6, Caso 5, Odierna 5, Ruggiero 5,5, De Feo 5,5 (60' Riccio 5.5), Festa 5,5, Cardone 6 (37' Vatiero 5), Simonetti 4,5 (60' Orlando 5), Cioffi 5 (77' Capaccio sv). A disp.: Novelli, Bianchi, Califano, Di Fraia, Iodice. All.: Viscido 5

Arbitro: Zucchetti di Foligno

Marcatori: 1' Floriano (B), 17' Piovanello (B), 35' Di Cesare (B), 69' Bollino (B)

Note - Ammoniti: Bolzoni (B), Mattera (B), Di Cesare (B)

