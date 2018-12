Bari-Nocerina, probabili formazioni: senza Brienza Cornacchini passa al 4-4-2

Tredicesimo turno di campionato, al San Nicola arriva la Nocerina, quarta forza del Girone I di Serie D con 22 punti. Il Bari - forte del primato in classifica con 30 punti e di un ruolino di marcia di 5 vittorie e 1 pareggio tra le mura amiche - si prepara a incontrare i molossi, con cui la sfida non si presentava dal campionato di Serie B 2011-2012 (in 10 incontri totali il bilancio è di 5 vittorie per i galletti, 3 pareggi e 2 sconfitte).

I campani fin qui, vantano un buon bottino fuori casa dove hanno ottenuto 10 punti in 6 gare e hanno il loro uomo più pericoloso in Felice Simonetti, punta 24enne autore di 6 reti in 12 presenze fino ad ora. Presumibilmente la formazione di Viscido giocherà una partita molto abbottonata, cercando di colpire in contropiede. I biancorossi dovranno essere bravi a far valere la propria forza e ad avere la pazienza di trovare gli spazi giusti, come ribadito da Cornacchini alla vigilia.

Come arriva il Bari

Tra i biancorossi oltre ai lungodegenti Aloisi e Siaulys, assente anche Brienza per un problema alla caviglia. Cornacchini dovrebbe optare per un 4-4-2: in difesa Mattera con Di Cesare. A centrocampo Bolzoni e Hamlili al centro con Piovanello e Floriano esterni e in avanti la coppia Neglia-Simeri.

Come arriva la Nocerina

Il 3-5-2 di mister Viscido che ha tutti i giocatori a disposizione dovrebbe prevedere Feola tra i pali, Vuolo, Salto e Caso a comporre il terzetto difensivo; a centrocampo, sulle due fasce, dovrebbero agire Odierna e Cardone con al centro De Feo, Ruggiero e Festa, mentre in attacco la coppia d'attacco sarà composta da Simonetti e Capaccio.

Le probabili formazioni di Bari-Nocerina

BARI (4-4-2) - Marfella; Turi, Di Cesare, Mattera, Nannini; Piovanello, Hamlili, Bolzoni, Floriano; Neglia, Simeri. All.: Cornacchini

NOCERINA (3-5-2) - Feola; Vuolo, Salto, Caso; Odierna, De Feo, Ruggiero, Festa, Cardone; Simonetti, Capaccio. All.: Viscido

Arbitro: Zucchetti di Foligno

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!